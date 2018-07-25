Почти 80 российских продуктов вошли в перечень экологически чистых

МОСКВА, 25 июля. / ТАСС /. Почти 80 российских продовольственных товаров занесены в так называемую Красную книгу, поскольку имеют статус экологически чистых и производятся в ограниченном количестве. Среди них — белевская пастила, вяленая оленина эвенков и черная соль из Костромской области. Такие данные содержатся в исследовании, которое было представлено во вторник на пресс-конференции продовольственной организации Slow Food, чья работа направлена на популяризацию здорового питания и образа жизни, а также поддержку гастрономических традиций стран мира.

Данные о продуктах занесены в составленный организацией электронный каталог «Ковчег вкуса». «Ковчег вкуса» — это Красная книга исчезающих, редких продуктов питания. В мире таких продуктов насчитывается около 5 тыс., от России в каталог занесены 76 продуктов", — рассказала член общественного экспертного совета комитета по делам национальностей Государственной Думы , вице-президент Slow Food Юлия Якель.

Говоря о развитии культуры органического питания в России, Якель отметила, что в настоящий момент в Государственной Думе идет работа над законом о маркировке экологически чистых продуктов. «В нашей стране скоро появятся четкие правила того, что такое „чистый продукт. Тогда мы сможем увидеть на продукте надпись „органик“, как во многих странах мира“, — заявила она. Вице-президент Slow Food также пояснила, что те производители, чья продукция значится в списках, могут по желанию получить органическую сертификацию после принятия данного закона.

Президент организации Slow Food Карло Петрини уверен в том, что гастрономия включает в себя не только саму еду, но и биологию, генетику, лингвистику, экономику и многое другое. Выступая на пресс-конференции, он особо подчеркнул, что для внедрения целостного подхода к питанию необходимо не забывать о связи между всеми этими научными областями.

Международное движение Slow Food основано в 1980-х годах. Его цель — сохранение продовольственного биоразнообразия, воспитание вкуса и установление прямых связей между производителями и потребителями органических продуктов. В России отделения Slow Food открыты в 44 регионах по всей стране.