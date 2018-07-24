Прижизненное издание поэмы А. Пушкина «Братья разбойники» выставили на продажу на фестивале «Букинист»

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Общегородскому книжному фестивалю «Букинист», что проходит на ул. Новый Арбат, есть чем удивить всех любителей чтения, включая и самых искушенных коллекционеров. К примеру, с сегодняшнего дня на фестивале можно приобрести второе (прижизненное) издание поэмы А. Пушкина «Братья разбойники», — рассказали в оргкомитете. Уточняется, что А. Пушкин написал «Братьев разбойников» в 1822 г., это произведение относится к циклу «Южных поэм». Дата выхода второго издания книги — 22 июня 1827 г., но в продажу оно, за исключением небольшого количества экземпляров, так и не поступило.

«Книги пропали без малого на 100 лет. Эксперты считают, что А. Пушкин и его друг Сергей Соболевский, которому поэт поручил заниматься изданием «Братьев разбойников», решили законсервировать второй тираж из-за ценового конфликта с книгопродавцом: тот, будучи обладателем прав на первый тираж книги, сделал все возможное, чтобы продавать второе издание стало просто невыгодно. 900 экземпляров книги (почти весь тираж) было обнаружено только в 1915 г. Как писал известный библиофил Николай Смирнов-Сокольский, «Соболевский и Пушкин, решив законсервировать издание, сами свезли его на склад Ивана Кириевского» — а значит, велика вероятность того, что экземпляр поэмы, который сейчас предлагают на фестивале, побывал в руках выдающегося русского поэта», — добавили в оргкомитете. Подчеркивается, что цена «Братьев разбойников» на фестивале невысока для книги подобного уровня.

«Сегодня экземпляры этой книги могут стоить, в зависимости от состояния, от 120 тыс. до 600 тыс. руб. На «Букинисте» данный экземпляр в очень хорошем состоянии будет продаваться за 150 тыс. руб.», — уточнили в оргкомитете. Общегородской книжный фестиваль «Букинист» проходит в столице впервые. Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». С 20 июля по 21 октября на четырех фестивальных площадках на ул. Новый Арбат посетителей, помимо книг, ждет культурная программа: спектакли, открытые чтения, встречи с писателями, творческие мастер-классы. Цены на литературу на русском языке стартуют от 50 руб. и в среднем составляют 250 руб. Книги на иностранных языках можно приобрести в среднем за 100-200 руб.