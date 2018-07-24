Ещё
Как поп-звезда 90-х Наталья Ветлицкая тронула сердца современной молодежи
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Как поп-звезда 90-х Наталья Ветлицкая тронула сердца современной молодежи 

Ридус 15 часов назад
Поп-дива 90-х Наталья Ветлицкая никак не выйдет из умов — иначе сложно объяснить внимание, которое время от времени уделяют бывшей звезде современные музыканты.
В конце нулевых появилась певица, следившая неплохой кавер на Мумий Тролля — Дашу Люкс с напористым вокалом под электропоп сразу назвали «новой Ветлицкой».
Скатилась Даша, появилась Паулина Андреева, сделавшая кавер уже на саму Наталью — ее версия «Посмотри в глаза» оказалась как минимум слабой и невыразительной. Свежая группа «Лава» тоже делает каверы на треки Ветлицкой, хотя сравнить их можно скорее с «Mysterious Times» Sash! и другим дрим-трансовым попом девяностых. В случае с «Лавой» и кавер вышел годным, и сами музыканты кажутся многообещающими.
Сама же звезда девяностых тихо живет в Испании, пишет о проблемах России в фейсбук, воспитывает дочь и особо не спешит возвращаться на сцену.
Кто знает, может именно эта загадочность не дает покоя желающим воскресить ее хиты своими голосами.
Говоря о наследии Ветлицкой, не стоит забывать и о кавере, который подсказала дорогая подписчица. Татьяна Ткачук из команды «Моя Мишель» поет «Посмотри в глаза» чуть более эмоционально и манерно, чем намеренно холодная звезда девяностых.
Выходит в любом случае лучше, чем Паулина Андреева, но оригинал, на мой взгляд, превзойти не удалось.
Ридус: последние новости
Две москвички отравились водой в магазине «Спорт-Марафон» «Пункт записи в ЛГБТ»: Бледный из 25/17 пошутил над бойкотом «Нашествия» Общественники выявили проблемы тульских домов-интернатов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение