Как поп-звезда 90-х Наталья Ветлицкая тронула сердца современной молодежи

Поп-дива 90-х Наталья Ветлицкая никак не выйдет из умов — иначе сложно объяснить внимание, которое время от времени уделяют бывшей звезде современные музыканты.

В конце нулевых появилась певица, следившая неплохой кавер на Мумий Тролля — Дашу Люкс с напористым вокалом под электропоп сразу назвали «новой Ветлицкой».

Скатилась Даша, появилась Паулина Андреева , сделавшая кавер уже на саму Наталью — ее версия «Посмотри в глаза» оказалась как минимум слабой и невыразительной. Свежая группа «Лава» тоже делает каверы на треки Ветлицкой, хотя сравнить их можно скорее с «Mysterious Times» Sash! и другим дрим-трансовым попом девяностых. В случае с «Лавой» и кавер вышел годным, и сами музыканты кажутся многообещающими.

Сама же звезда девяностых тихо живет в Испании, пишет о проблемах России в фейсбук, воспитывает дочь и особо не спешит возвращаться на сцену.

Кто знает, может именно эта загадочность не дает покоя желающим воскресить ее хиты своими голосами.

Говоря о наследии Ветлицкой, не стоит забывать и о кавере, который подсказала дорогая подписчица. Татьяна Ткачук из команды «Моя Мишель» поет «Посмотри в глаза» чуть более эмоционально и манерно, чем намеренно холодная звезда девяностых.

Выходит в любом случае лучше, чем Паулина Андреева, но оригинал, на мой взгляд, превзойти не удалось.