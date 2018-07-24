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Чечня по-прежнему лидирует по рождаемости
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Чечня по-прежнему лидирует по рождаемости 

АиФ Ставрополье 15 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Чечня оказалась единственным регионом России, где не было спада рождаемости в 2017 году, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе главы и правительства республики.
По данным республиканского правительства и Росстата, в 2017 году в Чечне родились 31 355 детей, что на 4,6% больше, чем в 2016 году. Коэффициент рождаемости составил 22,0 на 1 000 человек. Таким образом, Чечня остаётся лидером рождаемости среди регионов России.
2017 год объявлен Росстатом худшим годом десятилетия по уровню рождаемости. За год в стране родились примерно 1,69 миллиона детей — на 203 тысячи меньше, чем в 2016 году.
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