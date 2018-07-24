Министр здравоохранения РФ: «В Самарской области снизилась до нуля смертность среди младенцев»

За полтора года не умер ни один новорожденный

В Самарской области наблюдается положительная статистика по снижению смертности среди новорожденных. Об этом во время рабочего визита в областную столицу во вторник, 24 июля, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

По ее словам, снижение смертности среди детей способствует повышению продолжительности жизни населения.

— С 2017 года и по сегодняшний день в Самарской области достигнута нулевая младенческая смертность. Это не может не радовать, — заявила Вероника Скворцова.

В процессе визита в Самарскую область министр здравоохранения планирует проинспектировать медицинские учреждения. Вероника Скворцова уже приняла участие в открытии стратегической сессии «Сбережение народа». Участники мероприятия обсудили социально-демографическое развитие региона и доступную качественную медицину, а также IT-технологии в здравоохранении.