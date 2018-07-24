Ещё
Министр здравоохранения РФ: «В Самарской области снизилась до нуля смертность среди младенцев»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Министр здравоохранения РФ: «В Самарской области снизилась до нуля смертность среди младенцев» 

63.ru 15 часов назад
Фото: 63.ru
За полтора года не умер ни один новорожденный
В Самарской области наблюдается положительная статистика по снижению смертности среди новорожденных. Об этом во время рабочего визита в областную столицу во вторник, 24 июля, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
По ее словам, снижение смертности среди детей способствует повышению продолжительности жизни населения.
— С 2017 года и по сегодняшний день в Самарской области достигнута нулевая младенческая смертность. Это не может не радовать, — заявила Вероника Скворцова.
В процессе визита в Самарскую область министр здравоохранения планирует проинспектировать медицинские учреждения. Вероника Скворцова уже приняла участие в открытии стратегической сессии «Сбережение народа». Участники мероприятия обсудили социально-демографическое развитие региона и доступную качественную медицину, а также IT-технологии в здравоохранении.
63.ru: последние новости
Церковь Михаила Архангела в Запанском отреставрируют к декабрю Азаров прокомментировал возрождение «Рока над Волгой» на «Самара Арене» Актрису новокуйбышевского театра-студии «Грань» наградили грамотой Минкульта России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение