Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни устроили себе романтическое свидание: фото

Только месяц назад стало известно, что у 27-летней оскароносной актрисы Дженнифер Лоуренс завязался новый роман — с 33-летним директором художественной галереи Куком Марони, как слух подтвердился, да еще и самым романтическим образом. Фоторепортеры подстерегли влюбленных во время свидания в Нью-Йорке.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

На самом деле они провели вместе не только вечер, а вообще весь день. Сначала их сняли во время прогулки по городу, затем — когда они ловили такси. После этого они осели за столиком уличного кафе с бутылкой вина и свечами. Что может быть прекраснее! Только интересный разговор и поцелуи:

Актриса была в обычных голубых джинсах, кремовой легкой блузке с декольте и мюли на каблуках. Дополнили ее образ шляпа-федора и черная сумка на коричневом ремешке. Какую-то особую прическу, как и броский мейкап, Дженнифер делать не стала даже ради свидания.

Познакомились Дженнифер и Кук, как говорят источники, благодаря их общей подруге Лоре Симпсон еще в начале весны. В мае их впервые сфотографировали вдвоем.