Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни устроили себе романтическое свидание: фото 

Только месяц назад стало известно, что у 27-летней оскароносной актрисы Дженнифер Лоуренс завязался новый роман — с 33-летним директором художественной галереи Куком Марони, как слух подтвердился, да еще и самым романтическим образом. Фоторепортеры подстерегли влюбленных во время свидания в Нью-Йорке.
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
На самом деле они провели вместе не только вечер, а вообще весь день. Сначала их сняли во время прогулки по городу, затем — когда они ловили такси. После этого они осели за столиком уличного кафе с бутылкой вина и свечами. Что может быть прекраснее! Только интересный разговор и поцелуи:
Актриса была в обычных голубых джинсах, кремовой легкой блузке с декольте и мюли на каблуках. Дополнили ее образ шляпа-федора и черная сумка на коричневом ремешке. Какую-то особую прическу, как и броский мейкап, Дженнифер делать не стала даже ради свидания.
Познакомились Дженнифер и Кук, как говорят источники, благодаря их общей подруге Лоре Симпсон еще в начале весны. В мае их впервые сфотографировали вдвоем.
О Куке Маруни известно, что он увлечен искусством и работает директором нью-йоркской галереи Gladstone, которая представляет работы художников А-класса: отца актрисы Лины Данэм — Кэррола Данэма, Аниша Капура, бывшего возлюбленного певицы Бьорк — Мэттью Барни. Голливудскую красавицу он встретил благодаря общим друзьям.