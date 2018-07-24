Ещё
Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни устроили себе романтическое свидание: фото
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Дженнифер Лоуренс и Кук Маруни устроили себе романтическое свидание: фото 

Журнал ОК! 15 часов назад
Только месяц назад стало известно, что у 27-летней оскароносной актрисы Дженнифер Лоуренс завязался новый роман — с 33-летним директором художественной галереи Куком Марони, как слух подтвердился, да еще и самым романтическим образом. Фоторепортеры подстерегли влюбленных во время свидания в Нью-Йорке.
Дженнифер Лоуренс и Кук Марони
На самом деле они провели вместе не только вечер, а вообще весь день. Сначала их сняли во время прогулки по городу, затем — когда они ловили такси. После этого они осели за столиком уличного кафе с бутылкой вина и свечами. Что может быть прекраснее! Только интересный разговор и поцелуи:
Актриса была в обычных голубых джинсах, кремовой легкой блузке с декольте и мюли на каблуках. Дополнили ее образ шляпа-федора и черная сумка на коричневом ремешке. Какую-то особую прическу, как и броский мейкап, Дженнифер делать не стала даже ради свидания.
Познакомились Дженнифер и Кук, как говорят источники, благодаря их общей подруге Лоре Симпсон еще в начале весны. В мае их впервые сфотографировали вдвоем.
О Куке Маруни известно, что он увлечен искусством и работает директором нью-йоркской галереи Gladstone, которая представляет работы художников А-класса: отца актрисы Лины Данэм — Кэррола Данэма, Аниша Капура, бывшего возлюбленного певицы Бьорк — Мэттью Барни. Голливудскую красавицу он встретил благодаря общим друзьям.
Журнал ОК!: последние новости
Милли Бобби Браун рассказала, что они с Дрейком «всё время переписываются» К 2020 году выйдет 30 новых серий «Простоквашино» Опубликован трейлер захватывающей экшн-истории «Алита: Боевой ангел»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение