Забери меня домой. Фестиваль помог найти собакам хозяев

В парке «Садовники» прошел фестиваль «Собаки, которые любят», где горожане могли познакомиться с четвероногими постояльцами приютов и даже забрать их домой.

Возле главной сцены на лужайке расположились волонтеры со своими подопечными. Стас Перешеин привез на фестиваль собак Шейлу, Чука и Зару.

— Наш приют вмещает 80 животных, — рассказал он. — Шейлу мы случайно нашли на заправке, в честь которой она и получила свое имя. На тот момент ей, скорее всего, не было года. И уже год она живет в нашем приюте.

От беседы нас отвлекает голос ведущей, возвещающей в микрофон: «Поздравляем вас с новым питомцем!». Это свой дом нашел один из подопечных приюта в Бирюлеве — Снежок.

— У нас дома уже есть пес, он совсем небольшой, тоже дворовый. Он был на передержке, нашли в интернете по объявлению и забрали себе. Я думаю, что они подружатся, — улыбается новоиспеченная хозяйка Снежка Елена Ферапунтова. — Было сложно выбирать, потому что много хороших собак на выставке, но Снежок нас буквально покорил.

Белый пес с любопытством рассматривает Елену, принюхивается, но поводок не тянет — терпеливо ждет, пока она договорит и, наконец, поведет его к себе домой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лариса Кушникова, куратор фестиваля:

— В этом году это уже третье мероприятие. 8 июля мы пристроили восемь собак и трех кошек. Новым хозяевам мы дарим все необходимое для содержания животного на первое время.