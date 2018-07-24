Ещё
Забери меня домой. Фестиваль помог найти собакам хозяев
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Забери меня домой. Фестиваль помог найти собакам хозяев 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В парке «Садовники» прошел фестиваль «Собаки, которые любят», где горожане могли познакомиться с четвероногими постояльцами приютов и даже забрать их домой.
Возле главной сцены на лужайке расположились волонтеры со своими подопечными. Стас Перешеин привез на фестиваль собак Шейлу, Чука и Зару.
— Наш приют вмещает 80 животных, — рассказал он. — Шейлу мы случайно нашли на заправке, в честь которой она и получила свое имя. На тот момент ей, скорее всего, не было года. И уже год она живет в нашем приюте.
От беседы нас отвлекает голос ведущей, возвещающей в микрофон: «Поздравляем вас с новым питомцем!». Это свой дом нашел один из подопечных приюта в Бирюлеве — Снежок.
— У нас дома уже есть пес, он совсем небольшой, тоже дворовый. Он был на передержке, нашли в интернете по объявлению и забрали себе. Я думаю, что они подружатся, — улыбается новоиспеченная хозяйка Снежка Елена Ферапунтова. — Было сложно выбирать, потому что много хороших собак на выставке, но Снежок нас буквально покорил.
Белый пес с любопытством рассматривает Елену, принюхивается, но поводок не тянет — терпеливо ждет, пока она договорит и, наконец, поведет его к себе домой.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса Кушникова, куратор фестиваля:
— В этом году это уже третье мероприятие. 8 июля мы пристроили восемь собак и трех кошек. Новым хозяевам мы дарим все необходимое для содержания животного на первое время.
Вечерняя Москва: последние новости
Киносеанс длиной в неделю устроит Пятый канал Топ-5 книжных новинок Насколько безопасны столичные игровые зоны для малышни
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение