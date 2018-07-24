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Две рок-группы отказались от «Нашествия» из пацифистских соображений
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Две рок-группы отказались от «Нашествия» из пацифистских соображений 

Газета.Ru 15 часов назад
Фото: Газета.Ru
Группы «Порнофильмы» и «Элизиум» отказались от участия в рок-фестивале «Нашествие» из пацифистских соображений.
О своем решении фронтмен «Порнофильмов» Владимир Котляров сообщил у себя в фейсбуке. Причиной отказа выступить стало сотрудничество фестиваля с Минобороны. «Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале „Нашествие“. Что ж, в этой ситуации нам не остаётся ничего, кроме как отказаться от выступления. Хотим извиниться перед людьми, которые запланировали поездку на этот фестиваль из-за нашего имени на афише», — пояснил он.
Аналогичными причинами объясняет снятие своего имени с афиши «Нашествия» и группа «Элизиум». «Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — пишут представители группы на официальной странице «ВКонтакте», извиняясь перед фанатами.
Фестиваль «Нашествие» был впервые проведен в 1999 году. В 2014-м году партнером фестиваля стало Минобороны России. Ведомство организует в рамках фестиваля зону военной техники и пункт призыва в армию.
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