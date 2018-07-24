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В Покровском-Стрешневе детей познакомят с основными направлениями в изобразительном искусстве
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В Покровском-Стрешневе детей познакомят с основными направлениями в изобразительном искусстве 

Префектура СЗАО города Москвы 12 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Филиал «Остров мечты» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова», расположенный в районе Покровское-Стрешнево, приглашает детей в возрасте от 8 до 16 лет на занятия по изобразительному искусству.
— В рамках объединения «Путешествие в искусство» ребята познакомятся с основными направлениями и стилями в изобразительном искусстве, — пояснила представитель Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» Анфиса Кудрявцева.
Занятия проводятся на бюджетной основе по четвергам и субботам по адресу: улица Мещерякова, дом 2, корпус 2. Время проведения можно уточнить по телефону: 8 (495) 491-71-16. Уроки проводит педагог Евгения Климова.
Фото: mos.ru.
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