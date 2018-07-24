«Ресторанный рейтинг GQ»: концерт Мота, награждение триумфаторов и звездные гости

23 июля на крыше Центрального рынка состоялась третья ежегодная премия журнала GQ «Ресторанный рейтинг», собравшая звездных ценителей гастрономического искусства и рестораторов.

Первое же место безоговорочно было отдано самому нашумевшему проекту 2018 года — ресторану «Горыныч».

Полный список победителей премии журнала GQ «Ресторанный рейтинг»:

«Шефом года» — Сергей и Иван Березуцкие

«Сомелье года» — Сергей Голубев

«Кондитер года» — Валерия Сидорова

«Управляющий года» — Сальваторе Черазуоло

«Сервис года» — «Probka на Цветном»

«Бар года» — Veladora

«Рынок года» — Центральный рынок

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Фото:пресс-служба