«Ресторанный рейтинг GQ»: концерт Мота, награждение триумфаторов и звездные гости 

23 июля на крыше Центрального рынка состоялась третья ежегодная премия журнала GQ «Ресторанный рейтинг», собравшая звездных ценителей гастрономического искусства и рестораторов.
Среди гостей премии были замечены: Елена Летучая, Мот и Мария Мельникова, Анита Гиговская и Вадим Ясногородский, Борис Белоцерковский, Ксения Чилингарова, Ирина Елизарова, Михаил Друян, Владимир Кристовский, Борис Зарьков. К слову, последний получает титул «лучшего ресторатора» третий год подряд.
Первое же место безоговорочно было отдано самому нашумевшему проекту 2018 года — ресторану «Горыныч».
Полный список победителей премии журнала GQ «Ресторанный рейтинг»:
«Шефом года» — Сергей и Иван Березуцкие
«Сомелье года» — Сергей Голубев
«Кондитер года» — Валерия Сидорова
«Управляющий года» — Сальваторе Черазуоло
«Сервис года» — «Probka на Цветном»
«Бар года» — Veladora
«Рынок года» — Центральный рынок
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Фото:пресс-служба