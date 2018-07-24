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Победа Старобинец дает современной русской литературе надежду на мировое признание
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Победа Старобинец дает современной русской литературе надежду на мировое признание 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российская писательница Анна Старобинец, став лауреатом Европейской премии в области научной фантастики, доказала, что Россия может нести свою культуру не только через классиков прошлых столетий, заявил газете ВЗГЛЯД создатель Института книги Александр Гаврилов.
«Награждение Анны Старобинец означает, что наконец-то переводчики в Европе смогли и научились переводить на разные европейские языки не только Толстого и Достоевского, Пушкина и Набокова, но и современных авторов, людей, которые живут рядом с нами. Это очень важно. На протяжении долгого времени наблюдался такой неуютный перекос: с одной стороны, Россия — знаменитая литературная держава, с другой — вся литература кончилась как сто лет назад (что не так). И, к сожалению, выход какого-нибудь современного писателя к мировой аудитории — большая редкость», — говорит литературный критик, создатель Института книги, заслуженный деятель культуры Александр Гаврилов.
Он напомнил, что, помимо победительницы Старобинец, в поколении авторов до 50 лет эффектно и результативно вышел к европейскому читателю еще автор постапокалиптических романов «Метро 2033» и «Метро 2034»Дмитрий Глуховский.
Литературный критик объяснил, что успех или неуспех наших пишущих соотечественников на заграничных рынках связан с тем, что не все после перевода понятны иностранцам. «Наши современники сегодня привязаны к исторической духовной повестке дня российского общества. Это хорошо, что русский писатель говорит с нами на понятном языке, но при попытке перевести, например, классика Виктора Пелевина это делает его абсолютно нечитаемым для иностранца, „местечковой“ по своей повестке», — рассказал он.
А, например, известный российский фантаст Сергей Лукьяненко не получил крепких позиций за рубежом по причине серьезной конкуренции и трудностей с «порогом узнаваемости», отметил Гаврилов. «Если в мировом контексте смотреть, то в Лукьяненко не так много оригинального. Дмитрий Глуховский, например, удачнее справился с этой задачей и вошел в мировой контекст», — указал собеседник.
«В этом смысле победа Анны Старобинец — не только персональная победа Ани, но и победа русской литературы вообще. Полуфантастический хоррор Анны отлично вышел во Франции и теперь совершенно справедливо увенчан наградой. Это дает нам надежду, что интеграция российской литературы в мировую и влияние российской культуры на мировую будут по-прежнему высоки и не сведутся к повторению новостей столетней давности», — констатировал Гаврилов.
Напомним, российская писательница Анна Старобинец признана лучшим писателем на ESFS Awards — одном из крупнейших в Европе фестивалей фантастики «Еврокон». Автор известна такими произведениями, как «Убежище 3/9», «Резкое похолодание», «Страна хороших девочек», «Первый отряд. Истина», «Живущий».
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