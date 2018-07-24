В оренбургском издательстве вышла в свет книга Гарри Бардина 

Книга известного советского и российского режиссера-мультипликатора «И вот наступило потом…» вышла в Оренбургском книжном издательстве им. Г. П. Донковцева. Сегодня тираж доставлен из типографии.
Гарри Бардин родился 11 сентября 1941 года в Чкалове, ныне Оренбурге. Он счел важным, чтобы книга воспоминаний появилась на свет в издательстве его родного города.
Под ее обложкой — короткие очерки-зарисовки о родителях и друзьях, учителях и коллегах. В них автор тепло отзывается о своем эвакуационном детстве.
Впервые мемуары были опубликованы в столичном «Центре книги Рудомино» в 2013 году. Сотрудники фонда «Евразия» вместе с автором и его супругой изменили иллюстративный ряд к новому изданию, создав небольшую фотолетопись. В ней снимки родителей Гаррика и его детства в Оренбурге, Энгельсе и Лиепае, кадры срочной службы в Армении, галерея портретов учителей-наставников, включая Сергея Образцова — у него Бардин работал режиссером-постановщиком, — фотографии Гарри Бардина и Юрия Энтина за работой над мультфильмом «Летучий корабль», творческого коллектива созданной Бардиным студии «Стайер», семья, внуки… В подборку мультфильмов в хронологической последовательности вошли кадры из всех работ мультипликатора, включая последний рабочий момент съемок «Болеро 2017» — мультфильма, российская премьера которого ожидается уже в сентябре.