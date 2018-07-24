В оренбургском издательстве вышла в свет книга Гарри Бардина

Книга известного советского и российского режиссера-мультипликатора «И вот наступило потом…» вышла в Оренбургском книжном издательстве им. Г. П. Донковцева. Сегодня тираж доставлен из типографии.

Гарри Бардин родился 11 сентября 1941 года в Чкалове, ныне Оренбурге. Он счел важным, чтобы книга воспоминаний появилась на свет в издательстве его родного города.

Под ее обложкой — короткие очерки-зарисовки о родителях и друзьях, учителях и коллегах. В них автор тепло отзывается о своем эвакуационном детстве.