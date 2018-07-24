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Конструктор для ума. Детские технопарки раскрывают творческий потенциал
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Конструктор для ума. Детские технопарки раскрывают творческий потенциал 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На данный момент во всех округах столицы работают детские технопарки, открытые при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. В свое время даже у основателя Apple Стива Джобса был только гараж отца.
НАЧАТЬ КАРЬЕРУ ДО 16 ЛЕТ  Школьники, проявившие себя в одной из технических областей, заключают отложенные трудовые договоры с высокотехнологичными компаниями.
Механизм действует всего пару лет. Он возник вместе с открытием первых детских технопарков. Его опробовали как сами ребята, так и крупные фирмы. Благодаря отложенным трудовым контрактам предприятия решают кадровые вопросы, а молодые люди получают гарантию трудоустройства по окончании вуза. Многие из ребят во время учебы поддерживают связи с будущим работодателем — ведь город выполнил важную задачу: детские технопарки разместили рядом с действующими инновационными площадками.
Так, предприятие по выпуску ортопедической обуви в составе технополиса «Москва» пригласило ребят на экскурсию. Школьники стали предлагать свои идеи по выпуску новых моделей обуви и применению технологий при их изготовлении.
Уже сейчас ученики детского технопарка заключили отложенные трудовые договоры с предприятием.
ТОП-5 ТЕХНОПАРКОВ
— В детском Технопарке равных возможностей РГСУ изучают информационные технологии, робототехнику, промышленный дизайн. Ребятам помогут развить инженерные, исследовательские навыки и изобретательское, критическое мышление.
— В детском технопарке МФЮА «Наукоград» — несколько основных направлений: робототехника, графический и промдизайн, архитектура и геоинформатика, информационные технологии.
— В «Байтике» набор занятий для школьников богат: программирование, робототехника, летательные аппараты, 3D-моделирование и прототипирование, компьютерная анимация, видеомонтаж, дизайн интерфейсов и интернет-вещей.
— Детский технопарк «Калибр» специализируется на 3D-моделировании и компьютерной анимации.
— А в технопарке Московского центра упаковки ребята освоят «Архитектуру и дизайн», «Макетирование», «Инженерные решения» и не только.
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