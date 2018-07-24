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85 молодых людей со всего мира стали участниками международной смены в «Лазурном»
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85 молодых людей со всего мира стали участниками международной смены в «Лазурном» 

Нижегородская правда 14 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщило министерство образования Нижегородской области.
23 июля в «Лазурном» состоялось торжественное открытие юбилейной 25-ой международной молодежной смены «Just Lazurny» и 10-ой межрегиональной молодежной смены «Россия +». Организаторами международного молодежного лагеря выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и детский центр «Лазурный». Гостей лагеря встречали заместитель главы администрации города Выкса Оксана Габдрахимова и директор детского центра «Лазурный» Александр Вздышкин.
В лагерь приехали ребята из Германии, Китая, Израиля, Сербии, Республики Молдова и Республики Беларусь. Делегация иностранных студентов ННГУ им. Лобачевского была представлена молодыми людьми из Эквадора, Колумбии, Мексики, Афганистана, Туркменистана, Зимбабве, Монголии и Эстонии. Россию в лагере представляла молодежь из Нижегородской области. Отмечается, что за 23 года существования лагеря его посетили 3 000 участников из 40 стран мира.
Каждая новая смена проходит под разными лозунгами. В этом году — слоган «Меняйся!». Организаторы пообещали участникам обновленную, насыщенную программу, новые проекты и идеи.
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