Кривые ноги, бешеные цены и другие мифы о детском конном спорте

Эксперт: Екатерина Малеванная (Кузнецова), тренер, владелица конно-спортивного клуба «Гармония» (г. Дмитров).

Верховая езда бесполезна для развития ребёнка и нужна только «для понтов».

Конечно же, верховая езда не бесполезна. Она развивает почти все мышцы тела, укрепляет спину. Вырабатывает красивую осанку. Делает ребёнка более выносливым, тренирует быстроту реакций и учит договариваться с животными. Всё это пригодится не только в спорте, но и в обычной жизни.

Конный спорт — это очень дорого, и занятия могут себе позволить единицы.

Всегда можно найти вариант по карману. Есть очень дорогие клубы, в которых разовые занятия стоят около 4,5 тысяч. Но есть и бюджетные, где детский абонемент на месяц обойдётся всего в 6–8 тысяч.

Обучение верховой езде — долгий, утомительный и однообразный процесс.

Верховая езда потребует от всадника терпения. Умение держаться в седле не придёт за одно занятие, и прежде чем поехать на лошади легко и хорошо, придётся и устать, и попотеть, и потребовать от себя упорства. Но всё достижимо. Уже после 10 занятий всадник чувствует себя более уверенно.

Да чему там учиться? Разве это вообще спорт? Это лошадь скачет, а всадник просто сидит!

Для того чтобы понять, насколько сложно и интересно учиться верховой езде, советую хоть раз сесть на лошадь. На соревнованиях мы видим уже сработавшуюся пару всадник — лошадь, и со стороны действительно может казаться, что всадник ничего не делает, но за этой лёгкостью и гармонией стоят многие часы тренировок.

Для занятий придётся купить невероятное количество дорогущего снаряжения и одежды.

Снаряжение для начинающего всадника, который ещё не определился, будет ли он дальше заниматься, можно покупать недорогое. На выручку придёт магазин магазин «Декатлон». Детское снаряжение в отличном состоянии за копейки можно найти б/у на Авито или Юле. Для первых занятий во многих клубах, и в нашем тоже, вам предложат шлем для верховой езды и краги или сапоги.

Конный спорт — один из самых травмоопасных.

Поскольку речь идёт о живом существе, конечно, надо понимать, что риск травм достаточно высок. Лошади — пугливые животные и могут шарахнуться от неожиданного резкого звука, например от рёва мотоцикла. Для занятий, как правило, предоставляют спокойных выезженных лошадей не младше 6 лет. Именно с этого возраста лошадь считается взрослой.

Перед занятием можно поинтересоваться, сколько лет лошади, какой у неё характер. Попросить тренера немного рассказать о ней. И решить, готовы ли посадить ребёнка на эту лошадь. Так вы можете свести риск травм к минимуму.

Как можно ездить на живой лошади? Это же животное, непонятно, что у него в голове, сегодня везёт, завтра — сбросит и лягнет.

Да, лошадь живая, и мы не можем знать, что у неё в голове. Но будет уверены: в клубах, которые дорожат своей репутацией, вам не дадут необъезженного мустанга, сложные лошади — это удел профессионалов, а не новичков. Чтобы лошадь не лягнула и не укусила, надо строго соблюдать технику безопасности, которую вам обязан рассказать ваш тренер. Прежде чем ученик сядет на лошадь, в нашем клубе всегда уделяют несколько минут технике безопасности. Не помешает расспросить тренера о повадках лошадей клуба, об их мимике. Выражение морды лошади поможет вам понять, что она чувствует и хочет в данный момент.

Конный спорт только для больших детей и подростков не младше 12 лет.

На большой лошади заниматься ребёнок младше 10 лет может только с согласия родителей. Ранее Федерация конного спорта рекомендует проводить занятия на пони или лошадях небольшого роста попадающих под категорию «пони класс». Причина таких ограничений в том, что у маленького ребёнка не хватает сил для управления большой лошадью. Да и не все дети понимают, что у лошадки могут быть собственные желания. У нас есть ученики младшего возраста, занимающиеся на больших лошадях и участвующие в соревнованиях. Они тренируются исключительно на опытных лошадях старшего возраста, которые много лет учат всадников верховой езде, простят ошибки и помогут, а не напугают.

От сидения в седле ноги будут кривые, «колесом».

Миф про ноги самый распространённый. Ноги кривые от верховой езды не бывают, а вот от рождения, увы, да. От верховой езды ноги будут мускулистыми и крепкими!

В конный спорт нельзя с лишним весом: лошади будет тяжело.

Под крупного всадника нужна лошадь, способная его везти без вреда для себя. Как правило, для крупных людей используются лошади тяжеловозных пород или их помеси. Важно, чтобы спина лошади была широкой, а поясница не длинной. Тогда вес всадника не причинит животному вреда. Для лошадей верховых пород я у себя в клубе даю ограничение в весе — 85 кг.