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«Отчаянная домохозяйка», или Как Тереза Мэй расслабляется вместо работы
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«Отчаянная домохозяйка», или Как Тереза Мэй расслабляется вместо работы 

РИА Новости 14 часов назад
«Отчаянная домохозяйка», или Как Тереза Мэй расслабляется вместо работы"А в жизни Вы лучше". Так, чаще просто из вежливости, говорят человеку, которого прежде видели только на фото или по телевизору. Вот и Тереза Мэй на канале Sky News показала, что ничто человеческое ей не чуждо. Она тоже расслабляется после, как сказала, «самой стрессовой работы в мире». Она же не «железная». Поэтому пианино, сочинение стихов, хоккей на траве, юриспруденция и главное ее увлечение (само собой, после политики), химия — все это не имеет к ней никакого отношения. Это хобби Маргарет Тэтчер. Потому что только талантливый человек талантлив во всем.
А из Терезы Мэй, если бы она не стала премьер-министром Великобритании, получилась бы отличная домохозяйка. А если судить по типажу и трагикомичности ситуаций, в которые она попадает, то, может быть, даже и отчаянная. Хотя киноистории про отважных дам — не ее любимое home video. Она отдыхает только под американский детективный сериал «Морская полиция: спецотдел». Это про вымышленную команду агентов, которая, соответственно, занимается вымышленными же делами. Уже 15 сезонов. И Мэй, как приличная домохозяйка, ни один не пропустила.
Теперь, по крайней мере, понятно, откуда что взялось и почему это никак не закончится. В смысле, ее эпопея с «новичком». Непонятно только, это она у них понахваталась или, наоборот, для них старается — вносит свежую струю. Впрочем, только экраном ее досуг не ограничивается. Еще она любит гулять и готовить. Иногда одновременно. Как-то, проветриваясь с мужем в Уэльсе, заварила своим консерваторам такую кашу, что они до сих пор ее расхлебывают. Тогда на свежем воздухе и придумала внеочередные парламентские выборы по своему фирменному рецепту. Это, значит, берешь все, что есть под рукой — и в котел.
Получилось сыровато. Тори потеряли большинство, поэтому пришлось добавлять в их коалицию специй в виде Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Хитрый повар обычно так и поступает, чтобы никто не догадался, что основной продукт протух. Вообще, ее трудно представить на кухне, в фартуке и с поварешкой. Кажется, что готовить Мэй может только в избушке на курьих ножках и только Иванушку. И то если он на лопату правильно усядется или сам в печь полезет. А ведь у нее дома 150 кулинарных книг. Уверяет, что пока все не перечитает — не остановится.
Естественно, что на другую литературу у нее физически нет времени. Поэтому — какая политология, история, международное право, мемуары Черчилля и Тэтчер или хотя бы учебник по ораторскому мастерству. Поэтому и говорит, что «готовка приносит еще и пользу, потому что еду можно съесть». Чтобы закончить мысль, ей следовало бы сказать, что и голова ее приносит пользу, потому что ею эту еду можно проглотить.
Впрочем, в этом хотя бы есть логика. Сложней понять, зачем ей расслабляться после работы, если она, судя по результатам, и там не особо напрягается. Соратники уходят. Brexit висит. Рейтинг падает. Одна радость. Скоро выходит 16-й сезон «Морской полиции». И очень не исключено, что смотреть его Тереза Мэй уже сможет, не отвлекаясь на работу. Разве что в перерывах между сериями пудинг сварганить и воздухом подышать.
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik
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