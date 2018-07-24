В «Царицыне» сыграют Баха, Вивальди и Пьяццоллу 

Времена года от Баха, Вивальди и Пьяццоллы услышат посетители музея-заповедника «Царицыно» в субботу, 28 июля. Бах во все времена года изумителен, а в Атриуме Хлебного дома в этот вечер Иоганна Себастьяна «поддержат» еще Антонио Вивальди и Астор Пьяццолла. Скрипка и аккордеон, по-своему интерпретирующие зиму, осень, весну и лето, уступят сольную партию классическому органу.
Хоральная фантазия, токката и фуга фа мажор, токката и фуга ре минор, трио-соната, и, кончено, разные вариации концертов «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» — все это значится в программе вечера. Исполнит эти произведения лауреат международных конкурсов, органист Дмитрий Ушаков.
Начнется концерт в 17:00.