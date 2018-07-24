Инди-поп и фолк: Zebra Hero прорекламировало Tmall через вирусные джинглы

Заранее приносим извинения, если эта новость определит то, что будет звучать в вашей голове весь оставшийся вечер.

Креативное видеоагентство Zebra Hero решило продвигать интернет-магазин Tmall с помощью музыкальных роликов-джинглов. Со стилем определиться не смогли, поэтому в кампании есть и рок, и рэп, и даже инди-поп.

Когда спрашивают: «Что такое Tmall?», многие отвечают что-то вроде: «Ну, это как AliExpress, только Tmall».

Весьма сомнительный комплимент для интернет-магазина, в арсенале которого более 30 тысяч наименований товаров крупнейших международных брендов.

Это и стало целью кампании: рассказать аудитории, чем Tmall отличается от основного бренда Alibaba Group — AliExpress.

Основные характеристики Tmall — крупные бренды, очень быстрая доставка, низкие цены. На это и нужно было обратить внимание в рамках промо.

Агентство сразу определилось с форматом продвижения — запоминающийся джингл. Но во время работы над проектом стало понятно, что сложно найти композицию, которая понравится абсолютно всем покупателям Tmall, ведь у людей разные вкусы и предпочтения. Поэтому агентство решило запустить фестиваль рекламных джинглов: песни и клипы с артистами, разными по жанру и характеру.

Джинглы придумали и исполнили: певица Яна Блиндер, группы Рекорд Оркестр, ВСИГМΣ и FolkBeat.

Яна Блиндер и инди-поп джингл со сказочной атмосферой

Яна Блиндер:

Я и моя музыкальная команда представили три разных версии джинглов, каждый из них был пропитан той музыкой, которую мы любим (какие-то из них были совсем футуристически, на стыке k-pop и future garage). В итоге мы остановились на самой танцевальной и гипнотической версии!

FolkBeat и новое прочтение фольклорной музыки

Группа Folkbeat:

Подход к созданию джингла был очень простой и легкий, всё получилось на одном дыхании, весело и задорно. Вдохновлялись народными мотивами, плясовыми и игровыми песнями разных регионов России.

Рекорд Оркестра и брутальный рок с балканскими мотивами

Группа ВСИГМΣ и ироничный рэп Джинглы будут продвигаться в пре-роллах и мы настроим таргетинг по предпочтениям: если зритель сегодня «пропустит» рок-джингл, то завтра ему попадется рэп-джингл, а послезавтра — инди-поп или фолк.

Артем Царегородцев, креативный директор Zebra Hero:

Все классные проекты в моей жизни начинались с фразы на штурме: «Слушайте, а давайте вообще по-другому?». Так случилось и сейчас. Для онлайн-магазина Tmall нужно было придумать вирусный рекламный джингл, который люди будут напевать. Но вы знаете хоть один джингл, который бы нравился всем?

Поэтому вместо одной песни мы сделали целый фестиваль рекламных джинглов — в коллаборации с разными крутыми музыкантами мы уже сняли 4 ролика и, надеюсь, будем продолжать. Спасибо команде и клиенту!

Состав творческой группы:

TMALL (клиент)

Zebra Hero (агентство)

Креативный продюсер: Анна Бокина Директор съемочной группы: Яков Дубровский Исполнительный продюсер: Дима Жуков Музыкальный продюсер: Максим Волынсков

Группа ВСИГМΣ: Kotzi Brown, SuperSonyc, Арчанга

Группа Folkbeat

исполнители: Шестакова Светлана, Иванова Светлана , Зиброва Мария директор: Инны Лычковская

Команда Яна Блиндер

музыкальный продюсер: Андрей Рыжков исполнитель: Яна Блиндер