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Творческие коллективы из Михайлово-Ярцевского начали подготовку к концерту
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Творческие коллективы из Михайлово-Ярцевского начали подготовку к концерту 

Префектура ТиНАО города Москвы 13 часов назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Творческие коллективы из поселения Михайлово-Ярцевское начали подготовку к выездному выступлению. Информацию об этом 23 июля сообщили в культурном учреждении.
— В летний период наши коллективы активно участвуют в различных мероприятиях. На данный момент мы запланировали поездку в поселение Киевский. Там наш музыкальный коллектив даст концерт. Сейчас руководители группы «Русская душа» активно обсуждают репертуар. Кроме того, на празднике выступит еще один артист из нашего поселения. Кто именно — держится в секрете. Отметим, что репетиции проходят несколько раз в неделю, — уточнили в Доме культуры «Михайловское» поселения Михайлово-Ярцевское.
По словам сотрудника учреждения, поездка намечена на 4 августа.
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