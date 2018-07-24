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На фестивале «Спасская башня» выступят итальянские берсальеры
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На фестивале «Спасская башня» выступят итальянские берсальеры 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В этом году зрителей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» ждёт выступление оркестра берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве.
Итальянский оркестр был основан в 1966 году в качестве музыкального коллектива местного отделения берсальеров (берсальеры — стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотные части). Сейчас оркестр считается представителем исторической области Италии, известной как «Бассо Пьяве», поэтому музыканты стремятся максимально уважать историю и чистоту музыкальных традиций.
Отдельно хочется отметить дирижёра оркестра — Фауста Ньеро. Он занимается музыкой с 12 лет. Попав в оркестр и став одним из самых молодых его участников, он прошел путь от позиции рядового теноргорна до руководителя и дирижёра оркестра. Благодаря своему опыту Ньеро смог организовать и выстроить работу коллектива в соответствии с типичным военным укладом, улучшив как церемониальную, так и музыкальную составляющие оркестра.
На данный момент в состав оркестра входит 35 музыкантов, среди которых отставные берсальеры, некогда служившие в рядах итальянских вооруженных сил, обычные музыканты, а также горячие приверженцы духа берсальеров.
Оркестр, помимо штатных мероприятий, принимает участие в целом ряде важных международных музыкальных форумов. На их счету выступление на фестивалях во Франции, Германии, Бельгии, Египте, Испании и Австрии.
XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.
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