На фестивале «Спасская башня» выступят итальянские берсальеры

В этом году зрителей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» ждёт выступление оркестра берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве.

Итальянский оркестр был основан в 1966 году в качестве музыкального коллектива местного отделения берсальеров (берсальеры — стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотные части). Сейчас оркестр считается представителем исторической области Италии, известной как «Бассо Пьяве», поэтому музыканты стремятся максимально уважать историю и чистоту музыкальных традиций.

Отдельно хочется отметить дирижёра оркестра — Фауста Ньеро. Он занимается музыкой с 12 лет. Попав в оркестр и став одним из самых молодых его участников, он прошел путь от позиции рядового теноргорна до руководителя и дирижёра оркестра. Благодаря своему опыту Ньеро смог организовать и выстроить работу коллектива в соответствии с типичным военным укладом, улучшив как церемониальную, так и музыкальную составляющие оркестра.

На данный момент в состав оркестра входит 35 музыкантов, среди которых отставные берсальеры, некогда служившие в рядах итальянских вооруженных сил, обычные музыканты, а также горячие приверженцы духа берсальеров.

Оркестр, помимо штатных мероприятий, принимает участие в целом ряде важных международных музыкальных форумов. На их счету выступление на фестивалях во Франции, Германии, Бельгии, Египте, Испании и Австрии.

XI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.