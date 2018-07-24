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Жители Марьиной Рощи приняли участие в пленэре «Город будущего»
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Жители Марьиной Рощи приняли участие в пленэре «Город будущего» 

Управа района Марьина роща 13 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
Творческий пленэр на тему «Город будущего» состоялся в Марьиной Роще на минувшей неделе. Мероприятие прошло на территории Культурного центра «Марьина Роща» на Октябрьской.
— Участники пленэра попробовали свои силы и пофантазировали на тему «Город будущего», изобразив пейзажи и объекты Москвы с добавлением воображаемых деталей. Мероприятие проводилось под руководством опытного художника, — сообщили в центре.
Напомним, Культурный центр «Марьина Роща» расположен по адресу ул. Октябрьская, д. 58. (ис)
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