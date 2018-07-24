Жители Марьиной Рощи приняли участие в пленэре «Город будущего»

Творческий пленэр на тему «Город будущего» состоялся в Марьиной Роще на минувшей неделе. Мероприятие прошло на территории Культурного центра «Марьина Роща» на Октябрьской.

— Участники пленэра попробовали свои силы и пофантазировали на тему «Город будущего», изобразив пейзажи и объекты Москвы с добавлением воображаемых деталей. Мероприятие проводилось под руководством опытного художника, — сообщили в центре.

Напомним, Культурный центр «Марьина Роща» расположен по адресу ул. Октябрьская, д. 58. (ис)