Ещё
Горожан пригласили на литературный вечер в «Дом Гоголя»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Горожан пригласили на литературный вечер в «Дом Гоголя» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 13 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В «Доме Гоголя» 3 августа состоится литературный вечер «Ф. Д. и Милый друг. Федор Михайлович и Анна Григорьевна Достоевские».
— Мы побеседуем о личной драме одного из самых известных русских писателей. Федор Достоевский не мог расплатиться с долгами, ситуация усугублялась игрой в рулетку, куда уходили его гонорары за романы. Все заботы о семье легли на плечи его супруги, — рассказала о теме беседы Александра Понкратова, редактор научно-методического отдела учреждения.
Отметим, что встречу проведет кандидат филологических наук Александр Шамарин. Мероприятие организуют в рамках литературного цикла «Любовь. Письма».
Вход свободный. Начало встречи в 18:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Горожан пригласили на урок по трюковой акробатике Торжественные мероприятия, посвящённые 1030-летию Крещения Руси, пройдут 28 июля на Боровицкой площади Итальянский певец выступит для пенсионеров района Арбат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках13
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино2
Зачем убили этих героев
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение