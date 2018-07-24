Горожан пригласили на литературный вечер в «Дом Гоголя» 

В «Доме Гоголя» 3 августа состоится литературный вечер «Ф. Д. и Милый друг. Федор Михайлович и Анна Григорьевна Достоевские».
— Мы побеседуем о личной драме одного из самых известных русских писателей. Федор Достоевский не мог расплатиться с долгами, ситуация усугублялась игрой в рулетку, куда уходили его гонорары за романы. Все заботы о семье легли на плечи его супруги, — рассказала о теме беседы Александра Понкратова, редактор научно-методического отдела учреждения.
Отметим, что встречу проведет кандидат филологических наук Александр Шамарин. Мероприятие организуют в рамках литературного цикла «Любовь. Письма».
Вход свободный. Начало встречи в 18:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.