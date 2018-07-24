Музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Федора Шаляпина, пройдет в Сергиево‐Посадском районе

В селе Гагино Сергиево-Посадского района 11-12 августа состоится музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни», посвященный творчеству главного баса XX столетия Федора Шаляпина и его венчанию с итальянской прима-балериной Иолой Торнаги.

Именно в селе Гагино, в храме Казанской иконы Божией матери, 8 августа 1898 года венчались Шаляпин и Торнаги. Фестиваль проводится по инициативе Министерства культуры РФ , организатор — Российский национальный музей музыки при участии Министерства культуры Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Московской областной филармонии, Межрегионального Шаляпинского центра.

В субботу, 11 августа, на территории храмового комплекса пройдут выступления профессиональных и любительских коллективов, будут представлены интерактивные программы и занятия для детей, ярмарка изделий народных художественных промыслов и различные угощения. А в конце дня все желающие смогут принять участие в специальной викторине. В воскресенье, 12 августа, в храме состоится обряд венчания, а по окончании — выступления хоровых коллективов.

Также во время фестиваля гости смогут ознакомиться с выставками, подготовленными Российским национальным музеем музыки, — об истории храмового комплекса и истории любви Федора Шаляпина и Иолы Торнаги.