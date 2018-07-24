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Музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Федора Шаляпина, пройдет в Сергиево‐Посадском районе
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Музыкальный фестиваль, посвященный творчеству Федора Шаляпина, пройдет в Сергиево‐Посадском районе 

360tv.ru 13 часов назад
В селе Гагино Сергиево-Посадского района 11-12 августа состоится музыкальный фестиваль «Эх, вы, песни мои, песни», посвященный творчеству главного баса XX столетия Федора Шаляпина и его венчанию с итальянской прима-балериной Иолой Торнаги.
Именно в селе Гагино, в храме Казанской иконы Божией матери, 8 августа 1898 года венчались Шаляпин и Торнаги. Фестиваль проводится по инициативе Министерства культуры РФ, организатор — Российский национальный музей музыки при участии Министерства культуры Московской области, администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Московской областной филармонии, Межрегионального Шаляпинского центра.
В субботу, 11 августа, на территории храмового комплекса пройдут выступления профессиональных и любительских коллективов, будут представлены интерактивные программы и занятия для детей, ярмарка изделий народных художественных промыслов и различные угощения. А в конце дня все желающие смогут принять участие в специальной викторине. В воскресенье, 12 августа, в храме состоится обряд венчания, а по окончании — выступления хоровых коллективов.
Также во время фестиваля гости смогут ознакомиться с выставками, подготовленными Российским национальным музеем музыки, — об истории храмового комплекса и истории любви Федора Шаляпина и Иолы Торнаги.
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