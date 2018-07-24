В Самаре пройдут съемки документального проекта «Великие реки России»

«Великие реки России» — это многолетняя полномасштабная экспедиция, ее цель — создать единый информационный медиапроект о культуре, истории, современном экономическом и экологическом состоянии регионов, которые находятся в бассейне крупнейших рек России.

Первый сезон съемок проекта посвящен реке Волге. Итогом путешествия станет цикл документальных фильмов «Великие реки России. Волга».

В Самаре съемочная группа будет работать на территории «Самарской Луки», в Историко-краеведческом музее имени П. В. Алабина, в бункере Сталина, встретится с организаторами Грушинского фестиваля авторской песни и регаты памяти Владимира Высоцкого. Съемки пройдут в городе, в красивых памятных местах. С 26 июля «Аксидиана» будет стоять в Самаре яхт-клубе «Ласточка». Все желающие смогут подняться на корабль, познакомиться с участниками экспедиции, получить сувениры.

Работа над проектом началась с ремонта и превращения старого патрульного катера типа «Ярославец», много лет стоящего в затоне, в современное экспедиционное судно. Благодаря помощи волонтеров судно покрасили, переоборудовали рубку, частично отремонтировали каюты. Сейчас на «Аксидиане», такое имя получило обновленное судно, есть все необходимое для длительных речных переходов. В том числе современные системы навигации, эхолот, в тестовом режиме ведется круглосуточное вещание.

На сегодня пройдено 1800 км водного пути, больше половины маршрута. Экспедиция прошла через Центральный, Северо-Западный, Приволжский Федеральные округа. Съемки проведены в Тверской, Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Нижегородской, Ульяновской, областях, республиках Чувашия, Марий Эл, Татарстан. Впереди Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская области, Калмыкия.

"Волга, как нить соединяет нации, культуры, времена, людей, — рассказывает автор сценария и ведущий Владимир Плешаков . — Фильм не претендует на научно-популярное изложение, но это точно просветительская история, которая будет интересна любознательному зрителю. Задача фильма — привлечь внимание к водному туризму, который был популярен еще несколько лет назад. И если кто-то решится пройти по Волге, смело может использовать нами собранные материалы".

Значимое место в проекте отводится вопросам экологии: «здоровью» Волги и ее прибрежных территорий. Почти в каждом регионе съемочная группа встречается с экологами для обсуждения этой темы. В Самаре экспедиционная группа также встретится со специалистом, который расскажет о состоянии Волги в области.

Конечная цель экспедиции в этом году — Каспий. В планах на 2019 год — путешествие по Дону и северным рекам страны. На 2020 год разрабатываются экспедиции по рекам Сибири.