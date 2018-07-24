NOIZE MC рассказал «Подъемникам» о выступлении на «НАШЕСТВИИ 2018»

В эфире утреннего шоу музыкант выступил с небольшим акустическим концертов в преддверии «Главного приключения года».

Десять дней осталось до самого долгожданного события лета — фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018. В эфир утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио 24 июля приехал участник «Главного приключения года», артист, чьё выступление на «Главной сцене» с оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии под управлением Е. А. Алешникова откроет 3 августа «НАШЕСТВИЕ» 2018 — NOIZE MC.

Иван Алексеев (настоящее имя музыканта) привез с собой гитару, сразу настроив НАШих слушателей и Александра Бона с Таней Борисовой на небольшой акустический концерт — музыкант исполнил несколько своих песен разных периодов творчества. Кстати, Иван напомнил о том, что во время обучения в той самой Белгородской филармонии, играл в оркестре на балалайке-контрабасе в 1-2 классах музыкальной школы, а по музыкальное образование получил по специальности «классический гитарист».

Кстати, в конце сентября начнется большой тур «Устрой дестрой», посвященный 15-летию группы. 24 ноября юбилейную дату музыкант будет праздновать на московской площадке «Мегаспорт», а 12 декабря выступит в Северной столице в СК «Юбилейный».

Отвечая на вопрос слушателей НАШЕго Радио, ждать ли традиционный уличный концерт в Москве, Иван рассказал о том, что ему близок такой формат и очень нравится проект «Музыка в метро».

«К счастью, в Москве появилось большое количество мест, где можно играть легально! Но я деньги собираю всегда, если тебе не дают бабок за выступление — значит, с ним что-то не так. И дело не в какой-то жадности — это очень важная часть взаимодействия с аудиторией!», — сказал музыкант.

Встреча с NOIZE MC и оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии под управлением Е. А. Алешникова совсем скоро — 3 августа 2018, Большое Завидово, «Главная сцена» фестиваля «НАШЕСТВИЕ» 2018. Еще больше подробностей о визите музыканта на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.