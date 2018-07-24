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Прокуратура добилась возврата компенсации по оплате ЖКУ многодетной семье в Видном
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Прокуратура добилась возврата компенсации по оплате ЖКУ многодетной семье в Видном 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Прокуратура Видного проверила обращение жительницы города о нарушении социальных прав ее семьи, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
«Видновская городская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, матери троих несовершеннолетних детей, о нарушении социальных прав ее семьи», — говорится в сообщении.
В августе прошлого года Ленинское управление социальной защиты населения выдало заявительнице удостоверение многодетной семьи и предоставило компенсацию по оплате коммунальных услуг.
Однако позже орган социальной защиты отозвал присвоение статуса и отказал в оказании социальной поддержки. Причиной управление назвало наличие у супруга заявительницы гражданства другой страны и отсутствие постоянной регистрации в Подмосковье.
Тем не менее, мужчина, который является гражданином Республики Азербайджан, также имеет разрешение на временное проживание на территории России. И зарегистрирован по месту пребывания вместе с супругой и детьми в городе Видное.
«По результатам проверки Видновский городской прокурор обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения Ленинского управления социальной защиты населения и об обязании выплатить семье компенсацию по оплате коммунальных услуг с момента подачи заявления», — говорится в сообщении.
Видновским городским судом в удовлетворении исковых требований прокурора было отказано. После чего прокурор, не согласившись с вынесенным решением, обжаловал его в вышестоящей инстанции.
Московский областной суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования прокурора.
В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме, орган социальной защиты произвел многодетной семье необходимые выплаты.
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