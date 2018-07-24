Лиза Боярская: актрисы не стригутся и не делают маникюр

Звезда рассказала об обратной стороне жизни артистов.

Наверное, каждая девочка когда-то мечтала стать актрисой. Ты на сцене, ты популярна и красива. И, конечно, тебя всегда красиво накрасят, сделают шикарную укладку.

Вот только актрисы не могут, как простые женщины, психануть, решиться на перемены и, допустим, подстричься под каре. Нет, им приходится жить со своим привычным образом, даже если хочется чего-то нового.

Об обратной стороне жизни актрис рассказала Елизавета Боярская

«В некоторых театрах актрисам нельзя стричься, красить волосы, использовать цветной лак для ногтей (только по особой договоренности на время съемок)», — написала Лиза в «Инстаграме».

Впрочем, на время отпуска побаловать себя цветным маникюром не возбраняется. Что же до Лизы Боярской, то к стилисту она все же ходит. Но не за стрижкой, а за уходом для волос.

«Баловать себя никто не запрещает, особенно в преддверии отпуска!» — написала Лиза. А чтобы не скучать, Боярская берет с собой книгу.

Кстати, отсутствие яркого маникюра и прически не самая большая жертва, на которую идут актрисы ради работы. Вспомнить хотя бы Шарлиз Терон или Рене Зеллвегер, которые толстели на 20 и более килограммов для съемок в кино. Из российских актрис на подобное отважилась Александра Бортич . Для роли в фильме «Я худею» ей надо было поправиться на 28 килограммов. Более того, худеть ей пришлось во время съемочного процесса за очень сжатые сроки.

Принять участие в опросе «А вы готовы отказаться от стрижки и маникюра ради роли?» в полной версии материала на сайте Woman's Day В образе: на что идут звезды ради роли?

В это трудно поверить, но эти звезды уже бабушки

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