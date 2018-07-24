Вперед в прошлое 

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Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Наверное, у каждого есть памятная фотография, глядя на которую невольно улыбаешься. «Вечерняя Москва» предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с читателями и принять участие в конкурсе.
Здравствуйте! Меня зовут Ирина Карлина. Увидела в «Вечерке» конкурс и ахнула: у нас с братьями есть традиция каждые 10 лет фотографироваться вместе.
НУЖНО
— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.
— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.
— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.
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