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В библиотеке «Братеевские интеллектуалы» прошел кулинарный мастер-класс
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В библиотеке «Братеевские интеллектуалы» прошел кулинарный мастер-класс 

Управа района Братеево города Москвы 13 часов назад
Фото: Братеево
Участниками этого вкусного и веселого мероприятия стали как взрослые, так и подростки. Готовили много разных, красивых закусок, учились делать икру. Все ученики сосредоточенно слушали наставника, но это не помешало им весело провести время.
Кулинарные мастер-классы пользуются популярностью среди жителей района Братеево.
В комментариях в социальных сетях заинтересованные спрашивают руководителя, шеф-повара Дениса Третьякова, когда ожидается следующее занятие.
«Обещать не могу, но, возможно, в августе еще проведем кулинарное занятие», — ответил Денис Третьяков.
Фото: Кулинарные Мастер-классы Братеево
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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