В библиотеке «Братеевские интеллектуалы» прошел кулинарный мастер-класс 

Участниками этого вкусного и веселого мероприятия стали как взрослые, так и подростки. Готовили много разных, красивых закусок, учились делать икру. Все ученики сосредоточенно слушали наставника, но это не помешало им весело провести время.
Кулинарные мастер-классы пользуются популярностью среди жителей района Братеево.
В комментариях в социальных сетях заинтересованные спрашивают руководителя, шеф-повара Дениса Третьякова, когда ожидается следующее занятие.
«Обещать не могу, но, возможно, в августе еще проведем кулинарное занятие», — ответил Денис Третьяков.
Фото: Кулинарные Мастер-классы Братеево