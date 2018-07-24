В библиотеке «Братеевские интеллектуалы» прошел кулинарный мастер-класс

Участниками этого вкусного и веселого мероприятия стали как взрослые, так и подростки. Готовили много разных, красивых закусок, учились делать икру. Все ученики сосредоточенно слушали наставника, но это не помешало им весело провести время.

Кулинарные мастер-классы пользуются популярностью среди жителей района Братеево.

В комментариях в социальных сетях заинтересованные спрашивают руководителя, шеф-повара Дениса Третьякова , когда ожидается следующее занятие.

«Обещать не могу, но, возможно, в августе еще проведем кулинарное занятие», — ответил Денис Третьяков.

Фото: Кулинарные Мастер-классы Братеево