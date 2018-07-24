Киевляне одержали победу во Флоренции

Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

Сообщается, что хор из Киева завоевал «Золотого Давида», а также был удостоен двух золотых медалей в возрастной категории юношеских хоров и в категории исполнения духовной музыки

Как передает «112», руководителя хора Марианну Саблину отметили специальной наградой, как лучшего дирижера фестиваля.

При этом организаторы фестиваля отметили сложность композиций, исполненных хором.

«Они звучали действительно единым голосом. Это сильный коллектив, в котором чувствуется школа, музыкальная традиция их страны. Слушая хор «Щедрик», понимаешь, что у Украины давняя и богатая музыкальная традиция», — заявила основательница фестиваля Карла Дзанин.

Фестиваль проходит под патронатом городского совета Флоренции. Его награды не предусматривают финансового вознаграждение, однако сама победа во Флоренции престижна.

Флоренция — один из центров мировой культуры. Во время эпохи Возрождения была наряду с Венецией одним из самых влиятельных и могущественных итальянских городов. Во Флоренции творили Леонардо да Винчи Никколо Макиавелли , Микеланджело Буанароти и другие выдающиеся деятели культуры.

В музыке Флоренция прославилась как место, где была представлена одна из первых опер в истории музыки и единственная дошедшая до нас ранняя опера — «Эвридика», музыку для которой написал Якопо Бери, а либретто — Оттавио Ринуччини.

Флоренция также знаменита так называемым «флорентийским синдромом» или «синдромом Стендаля» — психическим расстройством, характеризующимся учащенным сердцебиением, головокружением, галлюцинациями, вызванными воздействием сосредоточенных в больших количествах на ограниченном пространстве произведений искусства. Синдром испытал французский писатель Мари-Анри Бейль, известный под псевдонимом Стендаль, во время своего визита во Флоренцию в 1817 году.