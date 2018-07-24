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Рассказ официанта-«террориста» о неблагодарных посетителях оказался обманом
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Рассказ официанта-«террориста» о неблагодарных посетителях оказался обманом 

Lenta.ru 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудник американского ресторана Saltgrass Steak House по имени Халиль, обвинивший посетителей в расизме, сознался во лжи. Об этом сообщает Odessa American.
20-летний официант Халиль опубликовал фотографию чека, якобы оставленного посетителем заведения. На бумаге была надпись: «Мы не платим чаевые террористам», а имя сотрудника было обведено в кружочек.
История вызвала широкий резонанс: араба поддержали тысячи людей, а администрация ресторана запретила гостю-«расисту» посещать заведение. Однако спустя несколько дней Халиль рассказал правду.
«Я написал это. У меня нет объяснений. Я допустил ошибку. Нет оправдания тому, что я сделал», — заявил официант в интервью изданию. О махинации узнали и в ресторане, после чего главный операционный директор Saltgrass Steak House Терри Терни (Terry Turney) извинился перед посетителем, которому запретили обедать в заведении.
«Расизм в любой форме нетерпим, и мы всегда будем действовать быстро, если увидим его проявление в любом из наших учреждений. Ложное же обвинение кого-то в расизме порождает тревогу», — добавил Терни. В разговоре с журналистами представитель ресторана отметил, что Халиль у них больше не работает.
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