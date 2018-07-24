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7 фильмов с фантастической архитектурой
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7 фильмов с фантастической архитектурой 

Strelka Magazine 12 часов назад
Фото: Strelka Magazine
Город будущего — всегда крайность. Создатели фантастических произведений доводят до предела современные им технологии и городские проблемы и творят из них антиутопии с летающими автомобилями и небом, затянутым токсичными облаками. Тем не менее чаще всего прогнозы фантастов не сбываются, люди не спешат превратить Землю в один мрачный мегаполис, а технологии, которые действительно меняют нашу жизнь, оказывается невозможно предсказать (кто мог представить влияние подключённого к интернету смартфона?). Но в любом случае города из фантастических фильмов будят наше воображение и помогают представить другие, пусть и невозможные миры. Специально для Strelka Mag онлайн-кинотеатр Okko составил подборку фильмов с фантастической архитектурой.
С 19 по 29 июля в Институте «Стрелка» проходит Strelka Film Festival by Okko. Но где смотреть фильмы, когда на улице не такая хорошая погода? В конце статьи мы опубликовали промокод на 10 дней просмотра фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Okko.
«Гаттака»
Культовое кино родом из девяносто седьмого, где Итан Хоук живёт в городе будущего Гаттаке. Всё население разъезжает на шикарных авто из шестидесятых, слушает государственные объявления на эсперанто и напрочь лишено индивидуальности. Один из главных фильмов-антиутопий девяностых.
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«Земля Будущего»
Невероятно технологичный город будущего из параллельной реальности снимался в… реально существующем наукограде в испанской Валенсии. Бонусом к раю для гаджетоманьяков идёт внезапно удачный дуэт Джорджа Клуни и Хью Лори.
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«Элизиум: Рай не на Земле»
Год 2154-й. Элита живёт на Элизиуме — в идеальном мире, перенасыщенном технологиями, зеленью и райскими пляжами. Обычные люди обитают на Земле, разрушенной и превращённой в мусорную планету. Миграция из мира простых смертных в идеальный Элизиум возможна, но какой ценой?
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«Город героев»
Роскошная полнометражка Диснея про город будущего Сан-Франсокио, подозрительно напоминающий смесь футуристического Токио и стильного Лондона.
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«Стражи Галактики»
Невозможно описать все фантастические локации из этой картины. Чего стоит одна лишь космическая тюрьма «Киллс», которая выглядит как целый город внутри города! А ещё здорово, что всё время межгалактического путешествия зрителя сопровождает идеальный рок-н-ролльный саундтрек от Звёздного Лорда.
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«Судья Дредд» (1995)
Один из самых примечательных боевиков из девяностых цепляет не столько сюжетом или постановкой драк, сколько стильными (да, для девяносто пятого это — стиль!) декорациями и отличными костюмами. Мир Судьи Дредда настолько хорош, насколько крепки мускулы Сталлоне в нём.
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«Тайна 7 сестёр»
Достойный европейский блокбастер о мире, где в семье из-за перенаселения планеты разрешено завести лишь одного ребёнка. Семь сестёр-близняшек вне закона путешествуют по миру-антиутопии, не имея ни гроша за душой, зато имея превосходные виды на мосты будущего, апеллирующие к знаменитым Золотым Воротам в Сан-Франциско.
Смотреть на сайте OKKO | в мобильном приложении OKKO​
Промокод на 10 дней пользования тарифом «Оптимальный» на Okko: 200720.
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