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Как слушать музыку ВКонтакте на айфоне без регистрации и интернета
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Как слушать музыку ВКонтакте на айфоне без регистрации и интернета 

iPhones.ru 12 часов назад
Фото: iPhones.ru
Как слушать музыку ВКонтакте на айфоне без регистрации и интернетаВ апреле прошлого года ВКонтакте провела масштабное обновление раздела «Музыка», введя платную подписку. Удовольствие стоит 149 руб. в месяц.
Если у вас нет аккаунта в сервисе или приложения, есть способ слушать треки из ВКонтакте оффлайн без сторонних клиентов, рекламы и подписки. Всю музыку получится скачать себе на iPhone.
Нужен лишь мессенджер Telegram и немного терпения.
Настраиваем бот @vk_virus_chat
1. Открываем в Telegram бот со страшным названием (не пугайтесь) @vk_virus_chat.
2. Проходим по простейшим командам и предложенным вариантам способам получения заветных мелодий.
Скачиваем всю свою музыку в ВКонтакте
1. Выбираем, из какого именно источника в ВК качать файлы.
2. Выбираем порядок загрузки.
3. Определяем количество аудиозаписей, которые бот будет грузить за один раз.
Затем бот просканирует абсолютно все музыкальные записи с вашей страницы и добавит ссылки на них к себе в архив. Отмечу, бот умный и способен заменить имя песни согласно общепринятым правилам. Мелочь, а приятно.
Периодически бот останавливается и спрашивает, продолжить ли загрузку. В целом он работает быстро, примерно за 20 минут просканировал более 300 песен.
Теперь слушаем и наслаждаемся
Заходим в настройки бота — Shared Media — Audio.
Здесь представлены все ссылки на треки. Нажав на любую из них, можно скачать песни по-отдельности, либо сразу выбрать сразу несколько необходимых песен и нажать кнопку Скачать.
Также есть функция создания плейлиста любимых песен, отправив их самому себе через Saved Messages в Телеграме.
Все, теперь вся ваша музыкальная библиотека из VK представлена в недрах бота @vk_virus_chat. Музыка без проблем работает в фоне, есть удобный плеер.
Остается только вопрос легальности. Интересно, так можно делать, или всё-таки не стоит.
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