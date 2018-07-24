Как слушать музыку ВКонтакте на айфоне без регистрации и интернета

Как слушать музыку ВКонтакте на айфоне без регистрации и интернетаВ апреле прошлого года ВКонтакте провела масштабное обновление раздела «Музыка», введя платную подписку. Удовольствие стоит 149 руб. в месяц.

Если у вас нет аккаунта в сервисе или приложения, есть способ слушать треки из ВКонтакте оффлайн без сторонних клиентов, рекламы и подписки. Всю музыку получится скачать себе на iPhone.

Нужен лишь мессенджер Telegram и немного терпения.

Настраиваем бот @vk_virus_chat

1. Открываем в Telegram бот со страшным названием (не пугайтесь) @vk_virus_chat.

2. Проходим по простейшим командам и предложенным вариантам способам получения заветных мелодий.

Скачиваем всю свою музыку в ВКонтакте

1. Выбираем, из какого именно источника в ВК качать файлы.

2. Выбираем порядок загрузки.

3. Определяем количество аудиозаписей, которые бот будет грузить за один раз.

Затем бот просканирует абсолютно все музыкальные записи с вашей страницы и добавит ссылки на них к себе в архив. Отмечу, бот умный и способен заменить имя песни согласно общепринятым правилам. Мелочь, а приятно.

Периодически бот останавливается и спрашивает, продолжить ли загрузку. В целом он работает быстро, примерно за 20 минут просканировал более 300 песен.

Теперь слушаем и наслаждаемся

Заходим в настройки бота — Shared Media — Audio.

Здесь представлены все ссылки на треки. Нажав на любую из них, можно скачать песни по-отдельности, либо сразу выбрать сразу несколько необходимых песен и нажать кнопку Скачать.

Также есть функция создания плейлиста любимых песен, отправив их самому себе через Saved Messages в Телеграме.

Все, теперь вся ваша музыкальная библиотека из VK представлена в недрах бота @vk_virus_chat. Музыка без проблем работает в фоне, есть удобный плеер.

Остается только вопрос легальности. Интересно, так можно делать, или всё-таки не стоит.