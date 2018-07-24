Любители кино из Митина увидят экранизацию приключенческого романа Жюля Верна

В кинотеатре «Полет» по адресу: ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1 в честь Дня Военно-морского флота пройдет показ фильма «Пятнадцатилетний капитан». Сеанс состоится 31 июля в рамках программы «Книга на экране». Начало в 15.00. Вход свободный. Без возрастных ограничений.