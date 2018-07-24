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Любители кино из Митина увидят экранизацию приключенческого романа Жюля Верна
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Любители кино из Митина увидят экранизацию приключенческого романа Жюля Верна 

Управа района Митино 12 часов назад
Фото: Управа района Митино
В кинотеатре «Полет» по адресу: ул. Нелидовская, д. 10, стр. 1 в честь Дня Военно-морского флота пройдет показ фильма «Пятнадцатилетний капитан». Сеанс состоится 31 июля в рамках программы «Книга на экране». Начало в 15.00. Вход свободный. Без возрастных ограничений.
— «Пятнадцатилетний капитан» — советский черно-белый фильм 1945 года, экранизация одноименного романа Жюля Верна. Это история о пятнадцатилетнем юнге Дике Сэнде, которому вместе с освобожденными черными невольниками приходится заменить капитана и матросов, чтобы доставить пассажиров в Южную Америку, — рассказали в пресс-службе сети столичных кинотеатров «Москино». (ср)
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