Организатор прокомментировала отказ некоторых групп от участия в фестивале «Нашествие» 

Генеральный директор Мультимедиа Холдинга Евгения Киселёва в беседе с НСН прокомментировала отказ некоторых групп от участия в фестивале «Нашествие».
«Да, сегодня мы узнали, что некоторые группы отказались участвовать в музыкальной программе фестиваля «Нашествие-2018»: «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш», — сказала она.
По её словам, нет никакого скандала, и у них прекрасные отношения с этим музыкантами.
«Мы давно сотрудничаем и будем сотрудничать дальше», — добавила она.
Ранее сообщалось, что безопасность на фестивале «Нашествие» обеспечат более 3 тысяч человек.