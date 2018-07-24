Организатор прокомментировала отказ некоторых групп от участия в фестивале «Нашествие»

Генеральный директор Мультимедиа Холдинга Евгения Киселёва в беседе с НСН прокомментировала отказ некоторых групп от участия в фестивале «Нашествие».

«Да, сегодня мы узнали, что некоторые группы отказались участвовать в музыкальной программе фестиваля «Нашествие-2018»: «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш», — сказала она.

По её словам, нет никакого скандала, и у них прекрасные отношения с этим музыкантами.

«Мы давно сотрудничаем и будем сотрудничать дальше», — добавила она.

Ранее сообщалось, что безопасность на фестивале «Нашествие» обеспечат более 3 тысяч человек.