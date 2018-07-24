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Мадонна проводит «каникулы» с детьми в Африке
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Мадонна проводит «каникулы» с детьми в Африке 

Sunmag 12 часов назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Через год после открытия первой детской хирургической клиники в Малави поп-королева вернулась в Африку и взяла с собой шестерых детей — 21-летнюю Лурдес Леон, 17-летнего Рокко Риччи, 12-летних Мерси Джеймс и Дэвида Банду, а также 5-летних близняшек Эстер и Стеллу.
На своей страничке в Instagram 59-летняя певица разместила фотографию, на которой она вместе с детьми позирует на фоне стенной росписи в Центре детской хирургии и интенсивной терапии имени Мерси Джеймс. «Древо жизни… Госпиталь имени Мерси Джеймс год спустя! — подписала она снимок, добавив: — Живи ради любви».
Помимо семейной фотографии, исполнительница сингла Living for Love выложила еще несколько снимков и видео из госпиталя, ставшего самым важным проектом ее благотворительного фонда по борьбе с бедностью в Малави. За последние 12 лет певица открыла в этой стране 10 школ и собирается построить еще 4 школы «для детей, которые так заслуживают право на образование», также в планах — создать академию футбола. Любовь Мадонны к Малави началась в 2006 году, когда она впервые посетила эту страну, а затем усыновила четверых детей: Дэвида в 2008-м, Мерси в 2009-м и Эстер и Стеллу в феврале прошлого года. «Мне нравится приезжать в Африку с детьми, — признается многодетная мама. — Здесь они ведут себя так самоотверженно, забывая о капризах, свойственных детям в нашем „привилегированном“ мире».
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