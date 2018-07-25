В Воронежской области шесть человек заболели корью

За семь месяцев в Воронежской области заболели корью шесть человек, рассказали в пресс-службе облздрава.

Во всех случаях инфекцию привезли из других регионов. В декабре заболел корью 6-летний ребенок, который не был привит и заразился во время поездки в Москву. А следом от него заразился 9-летний ребенок. В феврале после поездки в Ростовскую область заболел 24-летний мужчина. В мае от матери заразился младенец. Еще один случай кори зарегистрирован в июле — женщина выезжала в Липецкую область.

Как рассказали медики, чтобы защититься от кори, нужна вакцинация. По данным за 2017 год, в Воронежской области не привиты против кори более 7 тысяч взрослых.

«Прививки проводятся бесплатно. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. После прививки формируется иммунитет, достаточный для надежной защиты на всю жизнь», — рассказали в облздраве.