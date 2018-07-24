Лаборатория в музее: на картине Бруни в Петербурге разглядели хвост змеи

В Санкт-Петербурге провели исследования шедевров Русского музея, передает корреспондент «МИР 24» Лена Петревска.

Размер картины Фиделио Бруни «Медный змий» — пять с половиной на восемь метров. Отвезти такое полотно на исследование невозможно, поэтому лаборатория сама приехала в музей.

«Современная аппаратура позволяет увидеть, что находится под слоем живописи, какие пигменты использовал художник, снять картину в ультрафиолетовом, ультракрасном излучении», — заявил заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Сирро.

Специалист делает забор краски, помещает под микроскоп. Результаты на экране появляются уже через несколько секунд.

«Мы можем сделать однозначный вывод о молекулярном составе вещества, о строении, компонентах, это самый предварительный анализ для реставратора, когда он понимает из каких красок, из чего, из каких связующих состоит материал», — говорит сотрудник исследовательской компании Шамиль Мезитов. Рядом проводят другое исследование. При помощи инфракрасной камеры слой за слоем проникают внутрь полотна, чтобы узнать, как картина выглядела изначально. Фиделио Бруни работал над ней 15 лет, то добавляя, то убирая подробности ветхозаветного сюжета.

«Мы обнаружили хвост змея, который глазом не виден. Авторские поиски: здесь был змей, затем он был убран и изображена ткань», — рассказал инженер исследовательской компании Вячеслав Торопов.

Скульптура Анны Ионановны работы Растрелли тоже подверглась анализу. Специалист, как врач, проводит «императрице» видеоэндоскопию.

«Коррозия есть небольшая, можем зафиксировать ее», — сказал сотрудник исследовательской компании Илья Лысенко

В музеях Европы подобные исследования проводятся уже более 15 лет, в России мобильные лаборатории только начинают появляться. Картинам и скульптурам такие проверки не вредят, проводить их можно довольно часто. А затраты на анализы намного меньше вложений в реставрацию.

Результаты исследований мобильной лаборатории музейщики обсудят на Международной конференции.

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