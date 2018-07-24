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На центральной площади Ханты-Мансийска откроется «Семейная шкатулка»
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На центральной площади Ханты-Мансийска откроется «Семейная шкатулка» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 12 часов назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В столице Югры 28 и 29 июля пройдёт масштабное мероприятие для детей и их родителей «Семейная шкатулка». Два дня с 12:00 до 18:00 жителей окружного центра и его гостей будут ждать передвижная экспозиция, посвященная победителям конкурса «Семья года», увлекательные конкурсы, а также интерактивный лекторий по семейной психологии. Кроме того, для хантымансийцев всех возрастов состоится музыкально-развлекательная программа и будет работать уличная фотостудия.
Организатором праздника выступает Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при содействии Администрации города Ханты-Мансийска.
Программа «Семейная шкатулка» 1  Программа «Семейная шкатулка» 2
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