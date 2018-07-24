На центральной площади Ханты-Мансийска откроется «Семейная шкатулка»

В столице Югры 28 и 29 июля пройдёт масштабное мероприятие для детей и их родителей «Семейная шкатулка». Два дня с 12:00 до 18:00 жителей окружного центра и его гостей будут ждать передвижная экспозиция, посвященная победителям конкурса «Семья года», увлекательные конкурсы, а также интерактивный лекторий по семейной психологии. Кроме того, для хантымансийцев всех возрастов состоится музыкально-развлекательная программа и будет работать уличная фотостудия.

Организатором праздника выступает Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при содействии Администрации города Ханты-Мансийска.

Программа «Семейная шкатулка» 1 Программа «Семейная шкатулка» 2