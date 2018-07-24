В центре социальной адаптации на Дегунинской улице покажут советский фильм «Пацаны»

Центр социальной адаптации на Дегунинской улице приглашает всех желающих на просмотр фильма «Пацаны» режиссера Динары Асановой . Об этом рассказал представитель учреждения.

— «Пацаны» — советский фильм о судьбе трудных подростков, на воспитание которых сильное влияние оказала неблагоприятная среда. 15-летний мальчик, промышляющий мелким воровством и мошенничеством, предстает перед судом, и ему грозит большой тюремный срок. Защитником мальчика выступает начальник летнего спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, где, собственно, мальчик и встал на путь преступления. В последнем слове, предоставленном для оправдания, мальчик только просит «дать ему срок поменьше», чем признает свою вину, — напомнили сюжет в центре.

Начало сеанса в 17.30 по адресу: улица Дегунинская, дом 3, корпус 5. Гостей будут ждать в кабинете 108. (ео)