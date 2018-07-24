Известной актрисе пришлось нелегко с принцем Уильямом

Эмилия Кларк (Emilia Clarke), известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», призналась, что ей пришлось нелегко с королевским протоколом во время встречи с принцем Уильямом . Актриса рассказала, что пережила ужасные мгновения.

Эмилия на днях стала героиней ток-шоу. Когда ее спросили во время интервью о том, как прошла встреча с принцем, она призналась, что очень нервничала. «Все прошло хорошо, — сказала она, сделав лицо напряженным и нервным, вызвав смех у аудитории.

»Это очень пугающе — побывать во дворце. Это нечто совершенно особенное. Когда я приехала туда, я была очень расслаблена. Мне сказали, что принц Уильям скоро будет, и я подумала: «О, прекрасно». Я была расслаблена, все шло хорошо. А потом они стали мне говорить, что я не могу повернуться спиной, что я должна обращаться к нему сперва как «ваше королевское высочество» и только потом смогу называть его принцем Уильямом, было еще много всяких правил, которые нужно было выполнять. Не знаю почему, возможно, потому, что я была взволнована, я не смогла произнести «ваше королевское высочество» и только бормотала что-то нечленораздельное», — поведала актриса.

Возможно, одной из причин такого волнения актрисы было то, что она является большой поклонницей королевской семьи, пишет издание Hello. Актриса признавалась, что она пропустила личный показ фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» для того, чтобы посмотреть королевскую свадьбу в мае. «В тот день должен был состояться показ для меня, моей семьи и друзей. Я неправильно соотнесла даты и вынуждена была отказаться, — заявила актриса. — Поэтому они смотрели фильм, а я — свадьбу».