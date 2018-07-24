«Японию далекую и близкую» покажут на фото во Владивостоке

Выставка откроется 26 июля.

26 июля в 18.00 в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (Владивосток, ул. Пушкинская, д. 25) состоится значимое для нашего города событие — открытие коллективной выставки фотографий «Японского квартета», в торжественной части которой примет участие японский консул по культуре г-н Такаянаги Кейто. Приглашения также переданы и мэру города Владивостока В. В. Веркеенко и представителям департамента культуры края и руководителю департамента международного сотрудничества.

В фотовыставке представлены работы четырех авторов — Виктора Егорова (г. Спасск-Дальний), Людмилы Коноплёвой, Ольги Кусковой и Юрия Яроцкого (г. Владивосток). Куратор выставки — Вероника Новакова. Авторы являются участниками фотовыставок в России и за рубежом, а также работают в средствах массовой информации. Много раз они путешествовали с фотокамерой по Японии и привезли много прекрасных снимков, лучшие из которых и будут представлены на фотовыставке «Япония далекая и близкая». Также в своих работах фотографы хотели подчеркнуть, что современность не разделима с историей.

Фотовыставка является передвижной, она уже экспонировалась в г. Спасск-Дальний, г. Фокино, г. Артем и г. Хабаровск.

Мероприятие состоится под знаком «Года Японии в России». Фотовыставка уже экспонировалась в четырех городах, и о ней даже написали в одном из токийских СМИ. В ноябре фотоработы будут представлены на мероприятии «Японская осень-2018», проводимом во Владивостоке Генеральным консульством Японии.

Ожидается прочтение стихотворений на японском языке, переодевание в кимоно.