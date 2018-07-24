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Культурный центр на Коминтерна завершил серию мастер-классов
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Культурный центр на Коминтерна завершил серию мастер-классов 

Управа района Бабушкинский 11 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
20 июля завершилась программа летних мастер-классов в Бабушкинском парке. Трехнедельный курс был разработан с учетом многообразия интересов детей, сообщает PR-менеджер Культурного центра на Коминтерна Алена Мидакова.
— Первая неделя дала ребятам возможность узнать новые подвижные, настольные и интеллектуальные игры. Делать каждый день поделки из различных материалов они смогли на второй неделе мастер-классов в рамках городской программы «КультЛето». Затем дети целую неделю погружались в мир театра, узнавая все его грани, — уточнила Мидакова.
Занятия помогли ребятам обрести новых друзей, весело и познавательно провести досуг. (ис)
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