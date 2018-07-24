Парк вдохновил художников

25 июля в Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева стартует выставка «Портал Зарядье», в рамках которой будет представлено 15 работ современных русских художников. Парк «Зарядье» — один из самых привлекательных объектов в Москве на сегодняшний день. В него вложено огромное количество ресурсов, и это очень важная точка притяжения как горожан, так и туристов. Причем со временем он становится все популярнее.

Выставка «Портал Зарядье» — это попытка осмыслить значимость этого парка, его самого как явления. Не секрет, что у места, где он расположен, очень долгая история. Главная проблема с любым строительством на такой территории в том, что она готовилась под возведение там архитектором Чечулиным сталинской высотки. Однако стройка не состоялась. В результате появилась гостиница, которую все помнят.

По моему убеждению, открыть часть территории вокруг Кремля — здравая мысль. Мне кажется, поблизости от него все нужно открыть, потому что объективно это самое привлекательное место в городе. Чем больше людей будут иметь туда доступ, тем лучше.

О выставке можно говорить как о проекте, который посвящен философскому переосмыслению «Зарядья» как явления социокультурной и художественной жизни города. И России в целом. Нынешняя московская администрация вообще уделяет большое внимание парковым зонам. Все началось с Парка Горького, а «Зарядье» стало своеобразной вершиной. Видно, что его пространство переосмысляется полностью.

Наша экспозиция не попытка спорить со строителями и архитекторами. Современные художники стремятся осознать, чем будет «Зарядье» не только для нашего поколения, на глазах которого оно создавалось, но и для молодежи будущего. Как этот парк будет жить? Что для нас это место? Как оно сочетается с сакральностью Красной площади и Кремля? Ведь получается, что парк — это такое обширное пространство, отданное всем желающим.

Кроме того, это способ сделать срез времени. Первый шаг к осмыслению парка как некоего явления. Думаю, таких попыток будет много, поскольку это абсолютно уникальная для России история. Появление «Зарядья» можно сравнить с созданием Александровского сада. Потому что по грандиозности замысла это место очень сложное, с очень сложной историей. Именно здесь долгое время был необитаемый пустырь, который со временем начал обрастать различными мифами.