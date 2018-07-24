Концерт Backstage Band на крыше МАРСа

Backstage Band — московская команда, исполняющая оригинальную смесь ритм-энд-блюза, психоделии и южного рока с ярко выраженным импровизационным началом.

Участники группы — опытные музыканты, зарекомендовавшие себя как участием в известных российских коллективах, так и сотрудничеством с зарубежными артистами.

Музыканты:

Барабанщик Дмитрий Фролов — основатель Backstage Band. Николай Добкин (клавиши) — мастер Hammond-органа. Евгений Глухов (бас, вокал) — пульс и совесть Backstage Band, музыкант с безупречным чувством стиля и энтузиаст настоящего ритм-энд-блюза. Юрий Новгородский (гитара, вокал) — один из наиболее заметных музыкантов московской блюзовой сцены.

Концерт пройдет на крыше Центра МАРС (в случае плохой погоды — в зале с качелей на первом этаже, но с выходом на крышу до начала концерта).

Билеты — в кассе Центра и онлайн.

Дети до 6 лет проходят бесплатно.