Как сложились судьбы актеров из сериала «Друзья»

Сериал-явление, который показывали с 1994-го по 2004-й год до сих пор собирает поклонников в десятках стран по всей планете. Финальный эпизод смотрели более 50 миллионов американцев — треть населения страны! Актеры, снявшиеся в нем, получили немало индивидуальных наград, но для всех он стал, пожалуй, карьерной вершиной, покорить которую никому из них снова не удалось. Впрочем, вклад «Друзей» достаточно огромен, чтобы можно было без стыда называть ситком главной работой своей жизни. Эти шестеро не только смешили людей, но и изменили телевидение, социологию и даже английский язык. Дженнифер Эннистон: два развода и два десятка средних фильмов Кадр сериала «Друзья»

За отношениями Рэйчел с Россом следил весь мир и весь мир плакал, когда в последнем эпизоде она не полетела в Париж, чтобы остаться навсегда с главной любовью своей жизни. У актрисы все сложилось прилично хуже. С БрэдомПиттом актриса рассталась меньше, чем через год после завершения «Друзей». С Джастином Теру начала встречаться еще через год. После четырех лет отношений пара узаконила их, но супругов хватило ненадолго: в феврале этого года Энистон снова осталась без мужа.

Все это время она продолжала сниматься в комедиях, но успех «Друзей» или хотя бы «Брюса всемогущего» повторить не удалось. С режиссурой тоже не задалось — оба ее фильма прошли незамеченными настолько, что даже на специализированных ресурсах сложно найти упоминания о них. Сейчас актрисе 49 лет и в значимых проектах она участия не принимает, хотя снимается относительно активно — по 3-4 фильма в год. Дэвид Швиммер : плохой режиссер и хороший жираф Кадр сериала «Друзья»

Что удивительно, судьба Росса в реальной жизни сложилась почти так же. С женой он был счастлив долгое время, но в прошлом году пара объявила о «перерыве в отношениях», что фанаты сериала наверняка восприняли с некоторой иронией.

В режиссуру Дэвид пошел раньше, чем Энистон (кстати, он снял несколько эпизодов «Друзей»), но тоже не выдал ничего путного. Выделяется лишь картина «Беги, толстяк, беги!», но ее вытащил на себе Саймон Пегг . После этого Швиммер пытался снимать сериалы, однако дальше пилотов дело не шло. Ролей в кино после «Друзей» у него совсем мало, а самая значимая — даже не роль, а озвучка — жирафа Мелмана в трех частях «Мадагаскара». В желтой прессе 51-летний актер не мелькает, да и вообще старается особо не выделяться. Сейчас он работает над очередным сериалом с качестве режиссера. Кортни Кокс : восемь выкидышей и роман с МэттьюПерри Кадр сериала «Друзья»

Исполнительница роли Моники сыграла значимую роль в большом кино еще в 1996-м. Когда шел третий сезон «Друзей», на экраны вышел легендарный «Крик» с КортниКокс в главной роли. После успеха главного ситкома 90-х, она попыталась закрепиться в кино, но снималась мало и неброско: в «Альфа Доге» у Кассаветиса и в четвертой части «Крика», но это было уж совсем плохо. Впрочем, свой второй большой сериал Кортни Кокс все-таки получила: им стал «Город хищниц», который, конечно, по популярности не сравнится с «Друзьями», но своего зрителя все-таки нашел.

Зато в личной жизни актрисы бушевали страсти. Из девяти беременностей актрисы с 2001-го по 2010-й год, восемь закончились выкидышами. На этом фоне от нее ушел муж — режиссер Дэвид Аркетт . Кортни погоревала пару лет и сошлась с клавишником группы Snow Patrol Джонни Макдейдом. Впрочем, помолвка была разорвана по инициативе музыканта. Пару лет назад пошли слухи о том, что актриса сошлась со своим партнером по «Друзьям» Мэттью Перри , их толком никто не подтвердил и не опроверг, но если это правда — то историю Кокс можно считать даже относительно красивой. Мэттью Перри: сериальный актер с зависимостью от викодина Кадр сериала «Друзья»

Единственная большая роль Перри после окончания «Друзей», в которых он сыграл Чендлера, — «10 ярдов» — вторая часть успешного фильма «9 ярдов». На съемочной площадке компанию ему снова составили Брюс Уиллис Аманда Пит , но Перри хотел большего.

В кино он снимался нечасто — полная фильмография с 2004 года насчитывает лишь пять картин, одна из которых — короткометражная. Зато был малоизвестный в России мини-сериал «История Рона Кларка», за главную роль в котором актер снова был номинирован на «Золотой глобус». Были еще несколько сериалов и даже роль в театре, но в последние годы Мэттьюпочти не проявляет творческой активности.

Личная жизнь актера нечасто попадает на первые полосы. Еще в годы съемок в «Друзьях» у него случился краткий роман с Джулией Робертс , а после разрыва он долго лечился от викодиновой, амфетаминовой и алкогольной зависимости. В нулевых сошелся с актрисой Лиззи Каплан («Дрянные девчонки» и «Монстро»). Слухи о романе с Кортни Кокс вы уже знаете. Мэтт Леблан : большая дочь и интрижка со стриптизершей Кадр сериала «Друзья»

Именинник сыграл в «Друзьях» туповатого актера Джоуи, но свой «Золотой глобус» он получил за другой проект — «Эпизоды». Еще он засветился в «Ангелах Чарли», но в целом остался актером ситкомов: «Джоуи» (провальное продолжение «Друзей»), «Эпизоды» и «Все схвачено». Это полностью удовлетворяет его творческие амбиции.

Личная жизнь Леблана тоже полна приключений: с Мелиссой Макнайт они стали мужем и женой за год до финального эпизода «Друзей». До свадебной церемонии они встречались почти шесть лет. После — три. Пока зрители ждали, чем закончится история Росса и Рейчел, у пары родилась дочь Марина Перл, но вскоре ей был поставлен диагноз «расстройство умственной деятельности».

Видимо, от стресса актер пошел искать утешение в объятиях стриптизерши, но маневр получил огласку и брак распался. Потом Леблан кратко повстречался с напарницей по «Джоуи» Андреа Андерс, а теперь сожительствует с продюсером «Top Gear» Авророй Маллиган. Лиза Кудроу : удачливый продюсер без потрясений в личной жизни Кадр сериала «Друзья»

После «Друзей» у нее была роль в «P. S. Я люблю тебя», но вообще, Лиза Кудроу — это тоже больше про телевидение, чем про кино. Через год после того, как роль Фибби была отыграна, Кудроу возглавила проект HBO «Возвращение» в качестве исполнительного продюсера и исполнительницы главной роли.

За каждый из двух сезонов она получила номинации на «Эмми». Чуть менее успешным стал другой ее проект «Веб-терапия», в котором, кстати, снялись в эпизодических ролях почти все остальные главные герои «Друзей». Были и другие проекты, большие и маленькие, но в целом карьеру Кудроу можно считать, пожалуй, наиболее успешной среди всей шестерки.

Как и личную жизнь. Лиза замужем за Мишелем Стерном, одним из членов съемочной группы первых сезонов «Друзей», вот уже 23 года. У пары есть сын и совсем нет никаких скандалов.