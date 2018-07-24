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Новые кадры фантастического экшна «Аксель»
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Новые кадры фантастического экшна «Аксель» 

Киноафиша 9 часов назад
Фото: Киноафиша
В сети появились новые кадры семейного фантастического фильма «Аксель» от продюсера Дэвида С. Гордона, подарившего зрителям «Темного рыцаря» и «Блэйда».
Трогательная история разворачивается вокруг подростка-экстремала Майлза и пса-робота с искусственным интеллектом по кличке Аксель. Майлз обнаруживает гигантского металлического зверя на заброшенной военной базе и между ними возникает крепкая дружба. Но разработчики, создавшие Акселя, не собираются так просто отдать совершенную машину. Так начинается опасное противостояние парня и его нового верного друга с военными и правительством.
Главные роли в картине исполнили Алекс Нюстадтер, Бекки Джи, Амен Наземзадех и Томас Джейн.
«Аксель» в кино с 16 августа.
Елизавета Бережная
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