Новые кадры фантастического экшна «Аксель»

В сети появились новые кадры семейного фантастического фильма «Аксель» от продюсера Дэвида С. Гордона , подарившего зрителям «Темного рыцаря» и «Блэйда».

Трогательная история разворачивается вокруг подростка-экстремала Майлза и пса-робота с искусственным интеллектом по кличке Аксель. Майлз обнаруживает гигантского металлического зверя на заброшенной военной базе и между ними возникает крепкая дружба. Но разработчики, создавшие Акселя, не собираются так просто отдать совершенную машину. Так начинается опасное противостояние парня и его нового верного друга с военными и правительством.

Главные роли в картине исполнили Алекс Нюстадтер, Бекки Джи, Амен Наземзадех и Томас Джейн

«Аксель» в кино с 16 августа.

Елизавета Бережная