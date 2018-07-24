Будущее всегда основывается на памяти прошлого

Снимали фильм «Свидетели» в Москве, Нью-Йорке, Праге, Бухаресте, Иерусалиме и Бресте.

Они видели, как зарождаются и обрываются жизни, как рушатся судьбы и как восстают из пепла целые народы… Они — «Свидетели». В четверг, 26 июля, в российский прокат выходит долгожданная лента Константина Фама.

Несмотря на то, что основная история в фильме известна всем, кто живёт на планете Земля, это кино без национальности. И даже несмотря на всю реальность происходящего, ещё по первой же новелле. которая ещё до того, как кино было снято полностью, уже завоёвывала престижные международные награды, понимаешь: сколько бы предупреждений ни было — они не будут лишними. Это кино — история, о людях, о предметах, о жизни и её бесконечных перипетиях.

Синопсис не расскажет вам даже пятую часть того, что предстоит увидеть, однако он создаёт интригу… В начале прошлого столетия в мастерской создаётся уникальная скрипка, предназначенная в подарок мальчику из еврейской семьи. Волею судеб, инструмент попадает в эпицентр трагических событий, становясь их невольным свидетелем. Один из главных героев фильма, уже в более чем сознательном возрасте, осознаёт, что всё, что он знал о своей семье — всего лишь кусочек общей мозаики, когда он получает полное драматизма и эмоций письмо из прошлого. Тот, кто был таким близким и родным, оказывается совсем другим человеком… Как теперь жить с этой болью? Как найти себя, и вернуться к истокам? Герою предстоит отыскать ответы на эти вопросы, найти себя и вернуть главное, что есть в жизни человека — семью.