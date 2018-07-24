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Асфальт Гайд-парка в Сокольниках стал «холстом» для детского творчества
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Асфальт Гайд-парка в Сокольниках стал «холстом» для детского творчества 

Управа района Сокольники 8 часов назад
Третий Праздник детского рисунка цветными мелками на асфальте прошел на асфальтовой площадке Гайд-парка, вблизи входа в ПКиО «Сокольники» с улицы Шумкина.
Традиционно мероприятие прошло под эгидой Клуба краеведов района Сокольники и районного ДМЦ.
Юные художники взялись за мелки в полдень. Вскоре дорожное полотно было заполнено авторскими детскими рисунками. Все участники праздника получили памятные подарки.
Районный клуб краеведов на регулярной основе проводит мероприятия для содействия и объединения жителей Сокольников, популяризации изучения истории своего края среди молодежи и взрослых горожан.
Фото предоставлено Клубом краеведов района Сокольники.
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