Асфальт Гайд-парка в Сокольниках стал «холстом» для детского творчества

Третий Праздник детского рисунка цветными мелками на асфальте прошел на асфальтовой площадке Гайд-парка, вблизи входа в ПКиО «Сокольники» с улицы Шумкина.

Традиционно мероприятие прошло под эгидой Клуба краеведов района Сокольники и районного ДМЦ.

Юные художники взялись за мелки в полдень. Вскоре дорожное полотно было заполнено авторскими детскими рисунками. Все участники праздника получили памятные подарки.

Районный клуб краеведов на регулярной основе проводит мероприятия для содействия и объединения жителей Сокольников, популяризации изучения истории своего края среди молодежи и взрослых горожан.

Фото предоставлено Клубом краеведов района Сокольники.