Выставка «Коридоры. Семь миров Высоцкого».

В России сложно найти человека, который ни разу не слышал песен Владимира Семеновича Высоцкого. 25 июля 1980 года его не стало. Ему было всего 42 года.

Почти во всех своих песнях он обращается к аудитории от первого лица, поэтому несколько поколений жителей СССР воспринимали его произведения как художественную интерпретацию личной биографии. На самом деле, как часто он сам подчеркивал, его песни — не ретроспекции, а ассоциации: он не был на войне, не сидел в сталинских лагерях и не ходил матросом в море. Высоцкий не излагает историю своей собственной жизни, а предельно выразительно рисует в воображении слушателей живую и яркую поэтическую фантазию.

Создатели выставки «Коридоры» предлагают посетителям принципиально новый взгляд на жизнь и творчество Владимира Высоцкого: зритель получает возможность погрузиться в мир оживших образов из произведений поэта в сопровождении его песен. Экспозиция представляет собой последовательность коридоров в буквальном смысле. Каждый из залов выставочного пространства — это застывший кинокадр, посвященный конкретной области творческого наследия Высоцкого. Войдя в один из коридоров, посетитель попадёт в столичную коммуналку, в другом окажется в опасной московской подворотне, в третьем заглянет в прифронтовой окоп, в четвертом его встретит советская пивная.